Netflix pregătește pentru această toamnă un nou serial documentar în patru părți, construit în jurul uneia dintre cele mai spectaculoase și controversate povești din lumea sportului. Producția „TYSON” va avea premiera pe 13 octombrie 2026 și urmărește drumul lui Mike Tyson de la copilăria dificilă din Brooklyn până la titlul mondial, închisoare, probleme financiare și revenirea spectaculoasă în atenția publicului.

Regizat de Floyd Russ, cineastul cunoscut pentru producții precum „Untold: Malice at the Palace” și „American Manhunt: O.J. Simpson”, documentarul Netflix promite să prezinte inclusiv episoadele pe care fostul campion nu încearcă să le transforme într-o poveste eroică, relatează 3DVF.

Seria documentară pornește din Brownsville, Brooklyn, unde Mike Tyson a avut o copilărie marcată de probleme și ajunsese să aibă deja un cazier juvenil la doar 13 ani. Întâlnirea cu antrenorul Cus D’Amato avea să-i schimbe însă complet direcția.

La numai 20 de ani, Tyson devenea cel mai tânăr campion mondial la categoria grea, transformându-se rapid într-unul dintre cele mai cunoscute nume ale boxului internațional.

Documentarul Netflix nu se oprește însă la perioada de glorie. Producția trece și prin momentele care i-au afectat profund cariera și imaginea publică: condamnarea pentru viol și perioada petrecută în închisoare, problemele financiare și celebrul meci cu Evander Holyfield, în timpul căruia Tyson i-a mușcat adversarului o parte din ureche.

Vocea lui Cus D’Amato deschide povestea, iar trailerul îl prezintă pe fostul boxer într-o ipostază mult mai vulnerabilă, vorbind despre propriile alegeri și despre haosul care i-a definit o parte importantă din viață.

Mike Tyson a vorbit despre modul în care privește retrospectiv propria viață încă de la momentul anunțării proiectului.

„Cei mai mulți oameni sunt prea speriați să se privească în mod obiectiv, dorind să se zugrăvească drept eroul propriei povești”, a declarat acesta, într-un comentariu publicat de The Hollywood Reporter.

Fostul campion a continuat explicând că o analiză sinceră a propriilor decizii schimbă complet această perspectivă.

„Dar dacă suntem cu adevărat obiectivi, știm că nu putem câștiga niciodată acel rol.”

Trailerul lansat pe 17 septembrie îl arată pe Tyson vizibil emoționat, în timp ce vorbește despre alegerile făcute de-a lungul timpului și admite că, pentru o perioadă, ajunsese dependent de haos.

Noul serial Netflix urmărește și anii recenți, inclusiv revenirea lui Mike Tyson în ring pentru confruntarea cu Jake Paul din noiembrie 2024.

Evenimentul a atras, potrivit datelor prezentate pentru transmisia Netflix, aproximativ 108 milioane de spectatori la nivel mondial, cu un vârf de 65 de milioane de transmisiuni simultane.

Platforma continuă povestea și după lansarea documentarului. Pe 3 noiembrie 2026 va apărea „Mike Tyson: Return of the Mike”, un spectacol special de comedie filmat la Seminole Hard Rock Hotel & Casino din Hollywood, Florida. Show-ul este regizat de soția sa, Kiki Tyson, și marchează revenirea acestuia pe scenă după „Undisputed Truth”, spectacol prezentat în 2013.

Prin „TYSON”, Netflix continuă seria producțiilor dedicate unor personaje celebre din sport și cultura americană. Documentarul este produs executiv de Bill Simmons, iar printre producători se numără Jenna Millman, Jacob Miller și Alexa Ginsburg.