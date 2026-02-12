Mike Tyson susține reforma alimentară promovată de administrația Trump. Fostul campion devine imaginea campaniei

Mike Tyson s-a alăturat unei campanii de promovare a alimentației sănătoase în cadrul administrației Trump, împrumutându-și imaginea pentru un mesaj publicitar cu sloganul „Mănâncă mâncare adevărată”, în opoziție cu produsele ultra-procesate frecvent consumate în Statele Unite. Fostul campion la categoria grea a participat miercuri la un eveniment organizat alături de secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, unde a vorbit despre schimbările din viața sa și despre importanța unei diete echilibrate. „Aceasta este cea mai mare luptă din viața mea”, a declarat Tyson, potrivit AFP.

În reclama realizată în format alb-negru, Tyson, în vârstă de 59 de ani, evocă experiențe din copilărie și problemele personale cu greutatea. El povestește că sora sa, Denise, suferea de obezitate și a murit la 25 de ani în urma unui atac de cord. Fostul pugilist amintește și propriile dificultăți, explicând că a ajuns să cântărească până la 156 de kilograme, pe fondul consumului constant de alimente nesănătoase.

„Aveam atâta ură de sine”, spune Tyson în reclamă. „Am vrut doar să mă sinucid.”

La evenimentul susținut împreună cu Kennedy, el a făcut referire la mediul în care a crescut: „De unde vin eu este Brownsville, Brooklyn. Este cel mai violent și mai sărac cartier din orașul New York. Iar mâncarea ultra-procesată era pur și simplu norma”, a spus Tyson la evenimentul alături de Kennedy, al cărui slogan este „Să facem America din nou sănătoasă”.

Potrivit datelor guvernamentale, americanii se numără printre cei mai mari consumatori de alimente ultra-procesate la nivel mondial, dieta lor fiind adesea bogată în calorii provenite din produse cu conținut ridicat de zahăr, grăsimi, sare și conservanți. Acest tip de alimentație este asociat cu un risc crescut de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

În cadrul schimbărilor promovate în politica de sănătate, Robert F. Kennedy Jr. a modificat luna trecută reprezentarea piramidei alimentare americane, încurajând consumul de carne și produse lactate din lapte integral. În noul model, cerealele integrale bogate în fibre, precum ovăzul, sunt plasate la baza graficului. Decizia a fost criticată de unii specialiști, care au sugerat că ar putea reflecta influența lobby-ului din sectorul agricol.

Mike Tyson a devenit campion incontestabil la categoria grea în anii 1980, fiind cunoscut pentru stilul său agresiv și forța de lovire. Parcursul său sportiv a fost însă umbrit de probleme judiciare și controverse. În 1992, a fost condamnat pentru violarea modelului Desiree Washington, în vârstă de 18 ani la acel moment, și a petrecut trei ani în închisoare.

Un alt episod notoriu a avut loc în 1996, într-un meci împotriva lui Evander Holyfield, când Tyson i-a mușcat o parte din ureche adversarului său, incident care a rămas unul dintre cele mai controversate momente din istoria boxului profesionist.