Exclusiv. Americanii reinterpretează piramida alimentară. Ce recomandări nutriționale pot fi împrumutate și de români

Noile ghiduri nutriționale lansate la începutul anului de Administrația Trump, sub sloganul „Make America Healthy Again”, promovează o alimentație bazată pe „mâncarea adevărată” și condamnă alimentele ultraprocesate și produsele bogate în zaharuri adăugate. Ghidurile conțin numeroase recomandări benefice, dar și unele considerate controversate de către specialiștii în domeniul nutriției.

La începutul acestui an, Departamentul de Sănătate și cel al Agriculturii din Statele Unite (USDA) au lansat o actualizare majoră a Ghidurilor de nutriție pentru intervalul 2026-2030. Noile recomandări promovate de secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., un promotor al doctrinei MAHA, propun o serie de schimbări majore în regimul alimentar al americanilor. Considerate drept o reinterpretare majoră a piramidei alimentare – unii vorbesc chiar de o „inversare”, pentru că pune carnea, lactatele și proteinele vegetale pe primele locuri –, Dietary Guidelines for Americans au generat reacții numeroase în rândul specialiștilor în nutriție, dar nu numai.

„O primă noutate este mesajul principal al noilor ghiduri nutriționale pentru americani: consumă alimente reale – «eat real food» –, minim procesate. Se pune accent pe proteine de calitate, lactate, legume și fructe, grăsimi sănătoase și cereale integrale”, explică Sorin Cantor, specialist în longevitate, care activează în cadrul Longevity Clinic.

Din punctul său de vedere, cea mai importantă modificare introdusă este restricționarea severă a consumului de mâncare ultra-procesată. Ghidurile recomandă reducerea drastică a produselor bogate în carbohidrați rafinați, zaharuri adăugate, sodiu în exces, grăsimi nesănătoase și aditivi chimici. „Este specificat chiar că niciun fel de zaharuri adăugate sau îndulcitori necalorici nu sunt recomandați sau considerați parte a unei diete sănătoase sau nutritive. În plus, se recomandă evitarea totală a zahărului adăugat la copii până în 4 ani”, specifică Sorin Cantor.

„Inversarea” piramidei alimentare, prin mutarea accentului de pe carbohidrați pe proteine, lactate integrale și legume și fructe, a stârnit numeroase reacții.

Specialistul consideră însă că există o serie de elemente valoroase incluse în noua ediție a ghidurilor. „Aș începe cu tema principală a acestora – «mănâncă alimente reale», într-o cantitate adaptată nevoilor personale, cu recomandarea de a acorda prioritate alimentelor bogate în nutrienți și meselor preparate acasă”, punctează Sorin Cantor.

Tot la categoria efecte benefice, acesta include, în ordine, următoarele recomandări: evitarea consumului alimentelor ultra-procesate („foarte procesate” – termenul folosit în ghid), a carbohidraților rafinați, ultra-prelucrați, evitarea băuturilor îndulcite cu zahăr cum ar fi sucurile carbogazoase, băuturile din fructe și băuturile energizante, limitarea consumului de alimente și băuturi care conțin arome artificiale, coloranți pe bază de petrol, conservanți artificiali și îndulcitori.

„Creșterea aportului proteic zilnic recomandat aș trece-o, personal, tot la categoria recomandărilor benefice. Majorarea aportului proteic de la 0,8 g/kg până la 1,2-1,6 g/kg corp o consider corectă. Ținând cont de datele științifice pe care le avem, ea a fost cerută și așteptată de mulți specialiști din domeniul longevității, wellbeing-ului și nutriției. Aș atenționa doar că, atunci când calculăm cantitatea totală de proteine, trebuie să ne raportăm la greutatea pe care ar trebui să o atingem – să zicem «greutatea ideală» –, și nu la cea pe care o avem. Şi evident că necesarul proteic trebuie adaptat pe specificul individual, în funcție de nivelul de sănătate, activitate fizică, vârstă și obiectiv”, subliniază coach-ul.

La categoria recomandărilor „controversate”, care au generat reacții, specialistul menționează felul oarecum ambiguu în care ghidurile fac referire la grăsimile saturate. „Dar și aici este de remarcat faptul că a fost menținută restricția de consum, de a nu depăși mai mult de 10% din totalul caloriilor zilnice”, susține Cantor.

Și dispariția oricărui avertisment referitor la consumul de carne roșie este, de asemenea, considerată de mulți ca un element controversat, ținând cont de datele care leagă consumul de carne roșie, mai ales cea procesată, de creșterea riscului apariției anumitor tipuri de cancer.

„În ceea ce privește eliminarea avertismentelor legate de consumul de carne roșie, cred că trebuie făcută o diferențiere. În primul rând, între carnea procesată și cea neprocesată. Mai contează și modul de preparare și, evident, cantitatea. Toate acestea trebuie privite însă în context”, punctează expertul.

În opinia sa, dacă ținem cont de toate recomandările ghidului, adică să consumăm proteine de calitate din surse cât mai variate – atât de origine animală, inclusiv ouă, carne de pasăre, fructe de mare și carne roșie, cât și vegetală, – și să evităm alimentele procesate, fără să depășim aportul caloric recomandat și nici pe cel proteic, devine foarte greu să se ajungă la depășirea recomandării Societății Americane de Cancer, și nu numai, de limitare a consumului de carne roșie neprocesată la maximum 500 g pe săptămână, cu evitarea celei procesate.

Un alt element controversat apare în ceea ce privește consumul de alcool. „Deși este menținută recomandarea de a consuma mai puțin alcool, nu mai apar totuși niște cantități specifice. Anterior aveam mai puțin de două unități pe zi la bărbați și o unitate pe zi la femei. Sunt unele voci care afirmă însă că este prea slabă recomandarea, fără existența unei limitări cantitative clare”, mai punctează expertul.

În opinia sa, recomandările nutriționale nu sunt dedicate doar americanilor, chiar dacă se adresează populației Statelor Unite, care are într-adevăr anumite probleme nutriționale specifice. Conform datelor prezentate în ghiduri, peste 70% dintre americani sunt supraponderali sau obezi, iar unul din trei adolescenți (între 12 și 17 ani) are pre-diabet.

„Un astfel de set de recomandări generale pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată ar trebui să fie universal valabil”, apreciază longevity coach-ul, care consideră că indicațiile alimentare sunt aplicabile și românilor, la fel ca și recomandările existente în alte ghiduri nutriționale, realizate de către alte autorități. „Este vorba, până la urmă, de recomandări pentru o alimentație sănătoasă, într-un context care poate fi general valabil. Indicațiile pentru o alimentație sănătoasă nu sunt neapărat legate de naționalitate și pot fi luate ca recomandări generale, dar ele trebuie adaptate contextului individual.”

Specialistul subliniază în acest context că nutriția este unul dintre pilonii longevității, iar abordările personalizate de sănătate realizate în cadrul clinicii în care activează includ și planuri alimentare adaptate în funcție de profilul genetic individual, de nivelul de activitate fizică, de vârstă și preferințe alimentare, dar și de statusul general de sănătate al fiecărei persoane.

„Din postura de coach de longevitate, privesc nutriția ca pe unul dintre elementele fundamentale ale unui program mai amplu, personalizat, de modificare a stilului de viață, pentru a îmbunătăți și menține o stare de sănătate cât mai bună, cât mai mult timp. Astfel, recomandările ghidurilor sunt niște linii directoare, foarte utile, dar ele trebuie interpretate pentru fiecare caz în parte, în funcție de toți factorii amintiți”, explică Sorin Cantor.

Concluzia specialistului este că noile ghiduri includ „multe lucruri pozitive” și că numeroase recomandări sunt ușor de înțeles de populație și de integrat într-un context de schimbare a stilului de viață, pentru un trai mai sănătos. „Apariția ghidului a declanșat multe discuții și opinii, iar observația mea personală este că în mare parte ghidul este văzut mai degrabă pozitiv. Lucrurile benefice sunt mult mai numeroase și mai importante față de cele câteva aspecte considerate controversate”, afirmă Sorin Cantor.

Liniile directoare ale noilor ghiduri nutriționale americane sunt clare:

consumă alimente reale,

pune accent pe proteine de calitate, din surse cât mai variate, atât animale, cât și vegetale,

consumă zilnic o varietate de legume și fructe colorate,

acordă prioritate cerealelor integrale bogate în fibre,

consumă lactate zilnic,

evită pe cât mai mult posibil mâncarea procesată, carbohidrații procesați, băuturile îndulcite și sucurile de fructe concentrate, precum și zahărul de orice fel,

redu cantitatea de alcool consumată.

„Cred că sunt recomandări generale destul de ușor de asimilat și care pot constitui baza unei alimentații sănătoase, dacă ne referim la nivel populațional. La nivel individual însă, aceste recomandări trebuie să fie mult mai specifice și personalizate în funcție de o serie de factori – genetici, stare de sănătate, nivel de activitate, vârstă, context, preferințe. De aceea, recomandarea mea este să se apeleze la specialiști în nutriție pentru un plan personalizat care să țină cont de toate aceste lucruri”, conchide coach-ul în longevitate.