Ce să mănânci când ești stresat. Recomandările experților în nutriție

Stresul poate să ne dea peste cap atât starea de spirit, cât și alegerile alimentare. Când suntem tensionați, instinctul ne poate împinge spre gustări aparent reconfortante, dar care, pe termen lung, ne fac mai mult rău decât bine, avertizează medicii dieteticieni, potrivit health.yahoo.com.

Nu este o noutate că mâncarea poate oferi confort, fenomen adesea denumit „mâncare reconfortantă”. Când suntem triști sau tensionați, este firesc să căutăm alinare în preparatele care ne fac plăcere și luîm cu asalt frigiderul.

Însă există și un semnal de atenționare: alimentele considerate reconfortante pot, paradoxal, să sporească nivelul de stres. „Dieta și stresul se influențează reciproc în permanență”, explică Brannon Blount, dietetician. „Mâncarea nepotrivită poate amplifica tensiunea, în timp ce alegerile potrivite contribuie la stabilizarea energiei și a stării de spirit”, a mai spus expertul.

Poate vă veți întreba ce alimente sunt de evitat atunci când stresul e ridicat. Și ce ar trebui să alegem pentru a ne susține mai bine echilibrul emoțional? Specialiștii în nutriție oferă câteva recomandări concrete pentru a transforma mesele într-un aliat în lupta cu stresul, în loc să devină un factor care îl agravează.

Puține alimente aduc atât de mult confort precum dulciurile. Însă plăcerea lor vine, de cele mai multe ori, cu zahăr adăugat și un impact glicemic puternic, ceea ce poate fi exact contrariul a ceea ce are nevoie corpul tău atunci când ești stresat.

„Zahărul provoacă o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o cădere abruptă”, explică Blount. „Această prăbușire poate fi resimțită ca tremur, foame accentuată și lipsă de concentrare”.

O soluție mai echilibrată: înlocuiește bomboanele cu o bucată de fruct combinată cu puțin unt de arahide. Această combinație aduce proteine și fibre, care ajută la menținerea glicemiei stabile. Dacă vrei ceva mai intens, ciocolata neagră cu minimum 70% cacao este o opțiune mult mai sănătoasă decât dulciurile clasice.

În loc de carbohidrați simpli, alege carbohidrați complecși sau produse din cereale integrale. Pâinea integrală prăjită cu unt de migdale, de exemplu, oferă energie susținută și fibre care se digeră lent, prevenind senzația de oboseală bruscă.

Pentru cei care preferă ceva sărat, chipsurile de cartofi par soluția perfectă. Dar, potrivit dieteticianului Jenny Finke, acestea sunt „gustări hiperprocesate, bogate în amidon rafinat, grăsimi saturate, sare și aditivi”, iar studiile arată că un consum ridicat de alimente ultra-procesate poate crește nivelul de stres și riscul de anxietate.

Alternativa sănătoasă: Popcornul cu ulei de măsline și ierburi aromatice sau edamame prăjit (păstăi de soia) combină textura crocantă dorită cu proteine, fibre și grăsimi bune.

Băuturi energizante și cafea: Băuturile energizante pot părea soluția ideală pentru după-amiaza, însă acestea conțin adesea zahăr și cofeină în exces, ceea ce poate amplifica agitația și crește ritmul cardiac, subliniază Blount.

O opțiune mai sigură: ceaiurile din plante fără cofeină, ceaiul verde sau apa infuzată cu fructe și ierburi. Chiar și cafeaua poate fi adaptată, decofeinizată sau „pe jumătate cofeinizată” și cu adaos minim de zahăr sau îndulcitori naturali.

Fursecurile, cornurile umplute sau înghețata pot fi extrem de tentante, dar conținutul lor ridicat de zahăr, carbohidrați rafinați și grăsimi saturate le face alimente care pot amplifica stresul. Carbohidrații rafinați se digeră rapid, provocând fluctuații bruște ale energiei și stării de spirit.

Blount recomandă iaurtul grecesc cu fructe de pădure pentru a satisface pofta de ceva cremos. Astfel, obții proteine, grăsimi sănătoase și fibre, care ajută la stabilizarea glicemiei și reducerea răspunsului la stres.

Sucuri și pufuri cu brânză: Sucurile carbogazoase și pufurile cu brânză sunt alte gustări populare, dar bogate în zahăr și grăsimi nesănătoase. Consumul repetat poate înrăutăți starea de spirit și răspunsul organismului la stres.

Înlocuiește-le cu nuci, semințe sau năut prăjit deoarece oferă proteine, fibre și grăsimi sănătoase, sprijinind în același timp echilibrul psihologic. Apa carbogazoasă cu un strop de suc 100% natural sau ceaiul infuzat cu fructe sunt alternative ideale la sucurile îndulcite.