De la exces la abstinență: Oprah vorbește despre noaptea în care a băut 17 shot-uri de tequila

Oprah Winfrey a făcut recent o mărturisire surprinzătoare despre trecutul său legat de alcool. Celebra prezentatoare TV a povestit cum a ajuns să consume nu mai puțin de 17 shot-uri de tequila într-o singură seară. Acea experiență extremă a fost un punct de cotitură pentru ea, determinând-o să renunțe complet la alcool, informează Fox News.

Winfrey a explicat că, în acea perioadă, excesele făceau parte din viața ei socială și erau percepute ca un mod de a se conecta cu cei din jur sau de a face față stresului cotidian. Totuși, spune ea, că ceea ce a determinat cu adevărat schimbarea a fost acel sentiment de pierdere a controlului, fiind un moment de cotitură care i-a arătat limitele.

Decizia de a renunța la alcool nu a fost doar o alegere personală, ci o necesitate, un pas vital pentru a-și recăpăta echilibrul fizic și emoțional. Această hotărâre a marcat începutul unei perioade de transformare profundă, în care Winfrey a început să se concentreze mai mult pe sănătatea sa mentală, stilul de viață și relațiile personale.

Magnatul media, în vârstă de 71 de ani, vorbește despre această evoluție în noua sa carte, „Enough”, scrisă în colaborare cu un expert în obezitate. În paginile cărții, ea explorează nu doar experiențele legate de alcool, ci și modul în care excesele de orice fel, alimentare, emoționale sau sociale, pot afecta starea generală de bine.

Oprah Winfrey a povestit, de asemenea, despre parcursul său în lupta cu obezitatea și despre schimbările majore din viața sa, în noua cărte, „Enough”, scrisă împreună cu experta în obezitate Dr. Ania M. Jastreboff. Într-un interviu pentru revista People, vedeta a mărturisit: „Mă simt mai vie și mai vibrantă decât am fost vreodată”.

Fosta prezentatoare a explicat că lupta sa cu greutatea nu a fost doar despre diete, ci despre înțelegerea obezității ca afecțiune medicală. În urmă cu peste doi ani, ea a început să folosească medicamente pentru slăbit din clasa GLP-1, după ce a realizat că problemele ei cu greutatea erau legate de obezitate, un termen pe care îl evita înainte.

„Epifania a venit în 2023, când am filmat o emisiune specială cu experți în obezitate. Am înțeles că nu mâncatul în exces provoacă obezitatea, ci obezitatea provoacă mâncatul în exces. A fost cel mai uluitor și eliberator lucru pe care l-am trăit ca adult”, a mărturisit vedeta.

Winfrey: „Dacă aveți obezitate în patrimoniul genetic, vreau să știe că nu este vina voastră. Vreau ca oamenii să nu se mai învinovățească pentru gene și pentru mediul pe care nu îl pot controla”. De când a început tratamentul, vedeta spune că simte „o liniște și o putere interioară” care o ajută să gestionez mesajele pe care creierul le primește despre mâncatul în exces.

Oprah Winfrey a discutat recent despre dificultățile sale legate de pierderea în greutate și despre obsesia presei pentru corpul ei. Vedeta a povestit cum, în 1988, a încercat să gestioneze rușinea legată de greutatea sa printr-o dietă lichidă extremă, timp de aproape cinci luni.

„Am scos acel vagon de grăsime pe care internetul nu mă va lăsa niciodată să-l uit, iar după ce am slăbit 67 de kilograme cu dieta lichidă, a doua zi am început să le recuperez”, a spus Winfrey, descriind ciclul de slăbire.

Vedeta a subliniat că rușinea persoanelor cu obezitate este greșită, deoarece este greu de înțeles cu adevărat provocările prin care trec acestea. „Acum îmi dau seama că voi nici măcar nu vă gândiți la mâncare. Nu era vorba de voință. Nu erați obsedați de ea. Acesta este marele lucru pe care l-am învățat”, a explicat Winfrey.

Această constatare vine în contextul deciziei sale de a începe tratamentul cu medicamente pentru slăbit, despre care a vorbit în decembrie 2023.