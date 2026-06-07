Pfizer a prezentat date care au arătat că o doză lunară dintr-un medicament experimental pentru obezitate, achiziționat prin cumpărarea companiei Metsera anul trecut, a avut un profil de efecte secundare similar cu cel al rivalului Novo Nordisk, injecția săptămânală Wegovy, potrivit Reuters.

Producătorul de medicamente speră că acest compus, numit berobenatidă, poate fi primul medicament GLP-1 pentru slăbit oferit ca injecție lunară, în timp ce compania lucrează pentru a diferenția compusul de medicamente „blockbuster” precum Wegovy și Zepbound de la Eli Lilly.

În februarie, reprezentanții Pfizer au declarat că medicamentul a demonstrat o pierdere în greutate de până la 12,3% la pacienții fără diabet în cadrul studiului său VESPER-3, aflat în stadiu intermediar.

Analiștii analizează profilul efectelor secundare ale medicamentului pentru a evalua dacă acesta va fi viabil din punct de vedere comercial.

Conducerea Pfizer a declarat că majoritatea pacienților au prezentat puține sau ușoare efecte secundare, evenimentele gastrointestinale fiind limitate în mare parte la dozele timpurii și grupate aproape de momentul în care pacienții au primit injecția. Rezultatele au fost prezentate la reuniunea Asociației Americane de Diabet din New Orleans.

„Din cauza timpului de înjumătățire foarte lung, se obține un profil foarte uniform în comparație cu dozele săptămânale”, a declarat Jim List, directorul de medicină internă al Pfizer, într-un interviu. „Când îl administrezi lunar... este foarte rapid. Nu persistă pe parcursul lunii.”

Jim List a declarat că cercetătorii au observat o creștere a efectelor adverse după ce pacienții au trecut de la o doză săptămânală la una lunară în cadrul studiului clinic, așa că firma intenționează să crească doza mai gradual în programul său din stadiul avansat.

Pfizer a prezentat sâmbătă date care arată că rata medie de greață în toate grupurile de studiu VESPER-3 a fost de aproximativ 38%, iar rata medie de vărsături a fost de aproximativ 23,3%.

Luna trecută, analistul Chris Schott de la JP Morgan a declarat că investitorii ar aștepta ca rata de vărsături pentru medicamentul aflat în studiu clinic să fie de „20-25% sau mai mică”.

Aproximativ 25% dintre pacienții tratați cu Wegovy de la Novo Nordisk au vărsat în timpul studiului clinic de slăbire al companiei, în timp ce aproximativ 44% au raportat greață.

Medicamentul experimental se află în centrul strategiei Pfizer împotriva obezității, după achiziția Metsera, în valoare de 10 miliarde de dolari, de anul trecut. Tranzacția a adus producătorului de medicamente o nouă gamă de terapii metabolice după ce a fost forțat să întrerupă producția a două dintre propriile medicamente candidate pentru slăbit din cauza preocupărilor legate de siguranța hepatică.

Pfizer speră că dozarea lunară de berobenatidă poate diferenția medicamentul de injecțiile săptămânale de pe piață, argumentând că administrarea mai puțin frecventă ar putea îmbunătăți aderența la tratament și ar putea fi atractivă pentru un grup diferit de pacienți.