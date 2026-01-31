Eli Lilly anunță o investiție majoră în SUA, de 3,5 miliarde de dolari, axată pe viitoarele tratamente împotriva obezității

Grupul farmaceutic american Eli Lilly a anunțat vineri o investiție de peste 3,5 miliarde de dolari pentru construirea unei noi fabrici în regiunea Lehigh Valley, statul Pennsylvania.

Noua unitate va fi dedicată producției viitoarei generații de tratamente împotriva obezității, inclusiv retatrutide, un medicament aflat în stadiu avansat de testare clinică și considerat unul dintre cele mai promițătoare produse din portofoliul companiei.

Investiția din Pennsylvania reprezintă a patra unitate majoră anunțată de Eli Lilly în cadrul strategiei sale de extindere a capacităților de producție din Statele Unite. În februarie 2025, compania a comunicat oficial lansarea unui program de investiții de cel puțin 27 de miliarde de dolari pentru facilități de producție interne. Acestui plan i se adaugă alte aproximativ 23 de miliarde de dolari investite de grup începând cu anul 2020.

Prin aceste investiții, Eli Lilly urmărește să-și consolideze poziția pe piața globală a medicamentelor inovatoare și să reducă vulnerabilitățile apărute în lanțurile de aprovizionare în anii anteriori.

Noua fabrică va avea un rol esențial în producția tratamentelor de ultimă generație pentru obezitate. Retatrutide, medicamentul experimental aflat în dezvoltare, este considerat un element-cheie al strategiei pe termen lung a companiei, în contextul succesului deja înregistrat de injecția Zepbound și al pregătirii unei versiuni orale a tratamentului.

Potrivit datelor comunicate de companie, retatrutide a obținut până în prezent cea mai mare scădere în greutate raportată într-un studiu clinic de fază avansată. Medicamentul acționează asupra a trei hormoni intestinali, un mecanism care ar putea oferi beneficii suplimentare pacienților cu obezitate severă, în special celor care necesită reduceri semnificative ale greutății corporale.

Eli Lilly a precizat că lucrările de construcție pentru noua unitate din Pennsylvania ar urma să înceapă în cursul acestui an. Conform planurilor actuale, fabrica este programată să devină operațională în anul 2031.

Capacitatea suplimentară de producție este considerată esențială pentru susținerea noilor terapii aflate în dezvoltare, în condițiile în care cererea pentru tratamentele împotriva obezității este în creștere accelerată la nivel global.

Pe lângă retatrutide, Eli Lilly se pregătește să publice, pe parcursul acestui an, rezultatele a încă șapte studii clinice de fază trei. Aceste cercetări vizează extinderea indicațiilor și confirmarea eficacității noilor terapii pentru obezitate, într-un domeniu medical care a devenit prioritar pentru marile companii farmaceutice.

Rezultatele acestor studii vor avea un rol decisiv în definirea strategiei comerciale a companiei și în obținerea eventualelor aprobări din partea autorităților de reglementare.

În contextul anunțurilor privind investițiile din SUA, joi, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că directorul general al companiei, Dave Ricks, i-ar fi spus că Eli Lilly intenționează să construiască șase fabrici pe teritoriul american.

Producătorul farmaceutic nu a confirmat însă această informație. În comunicarea oficială de vineri, compania s-a limitat la detaliile privind investiția din Pennsylvania și la calendarul anunțat pentru punerea în funcțiune a noii facilități.

Extinderea capacităților de producție interne este privită și ca o măsură de protecție într-un context comercial marcat de discuții privind tarifele pentru medicamentele importate. Atât Eli Lilly, cât și principalul său rival, Novo Nordisk, au accelerat investițiile în SUA după ce s-au confruntat cu dificultăți de aprovizionare în anii trecuți.

Temerile legate de eventuale taxe suplimentare au fost parțial diminuate după acordurile voluntare de preț încheiate cu administrația Trump. Aceste acorduri asigură o perioadă de trei ani fără tarife suplimentare pentru companiile participante, oferind un grad mai mare de predictibilitate pentru planurile de investiții.

Potrivit estimărilor companiei, fabrica din Lehigh Valley va genera aproximativ 850 de locuri de muncă directe. Acestea vor include poziții pentru ingineri, oameni de știință, tehnicieni și personal de operațiuni.

În plus, proiectul va crea aproximativ 2.000 de locuri de muncă temporare în sectorul construcțiilor, contribuind semnificativ la economia locală pe durata dezvoltării facilității.