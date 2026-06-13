Karol Nawrocki revine în SUA la invitația lui Donald Trump

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, efectuează duminică o nouă vizită în Statele Unite, la invitația președintelui american Donald Trump. Liderul de la Varșovia va participa la gala UFC Freedom 250 organizată la Casa Albă și are programate discuții privind securitatea Poloniei, cooperarea bilaterală și prezența militară americană pe teritoriul polonez. Înaintea deplasării, premierul Donald Tusk i-a transmis un mesaj ironic referitor la participarea sa la competiția de arte marțiale mixte.

Karol Nawrocki pleacă duminică la Washington pentru o vizită oficială organizată la invitația lui Donald Trump. Printre evenimentele la care va participa se află și gala UFC Freedom 250, programată la Casa Albă cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Evenimentul are loc chiar în ziua în care liderul american își sărbătorește împlinirea vârstei de 80 de ani.

Întrebat despre deplasarea președintelui polonez, premierul Donald Tusk a afirmat că îi dorește succes în această vizită, însă i-a adresat și un mesaj cu tentă ironică. Referindu-se la competiția de arte marțiale mixte, Tusk a lansat un „apel insistent” pentru ca Nawrocki să nu se lase „atras în cuşcă” în timpul șederii sale în Statele Unite.

Potrivit șefului Biroului Prezidențial pentru Politică Internațională, Marcin Przydacz, Karol Nawrocki va avea discuții directe cu Donald Trump pe teme considerate esențiale pentru relația dintre cele două state. Pe agenda întâlnirii se află cooperarea economică și energetică, dar și situația de securitate din regiune.

„Pe lângă temele economice, energetice sau dialogul politic, cea mai importantă chestiune pentru noi este, desigur, politica de securitate, prezenţa soldaţilor americani pe teritoriul Poloniei", a declarat Marcin Przydacz.

Oficialul a adăugat că va fi discutată și posibilitatea consolidării prezenței permanente a trupelor americane în Polonia.

În paralel, premierul Donald Tusk a anunțat convocarea Comitetului Consiliului de Miniștri pentru Securitate Națională. Potrivit acestuia, reuniunea va analiza măsurile necesare pentru găzduirea militarilor americani, inclusiv aspecte legate de infrastructură, logistică și finanțare.

„Ne dorim foarte mult ca Polonia să fie pregătită concret şi precis pentru anunţul pe care l-am auzit de la preşedintele Trump", a declarat Tusk.

Premierul polonez a adăugat că speră ca Nawrocki să îi amintească liderului american promisiunile făcute privind consolidarea prezenței militare a SUA în Polonia.

Vizita de la Washington este a treia deplasare a lui Karol Nawrocki în Statele Unite în puțin peste un an. Anterior, acesta s-a întâlnit cu Donald Trump în mai 2025 și a efectuat o nouă vizită oficială la Washington în septembrie, după alegerea sa în funcția de președinte.

Între timp, ministrul polonez al Apărării a transmis oficial Pentagonului o propunere privind înființarea unei noi baze militare permanente americane pe teritoriul Poloniei.

Subiectul a revenit în atenție după ce Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia, decizie despre care liderul american a afirmat că este legată de relația sa cu președintele Karol Nawrocki, pe care l-a susținut înaintea alegerilor prezidențiale din 2025.