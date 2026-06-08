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Tensiuni între Polonia și Ucraina după o decizie a lui Zelenski. Premierul Tusk cere dialog între cele două state

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Tensiuni între Polonia și Ucraina după o decizie a lui Zelenski. Premierul Tusk cere dialog între cele două stateViktor Orbán. Sursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a făcut luni apel la dialog direct între Varșovia și Kiev, după deteriorarea relațiilor dintre cele două țări provocată de redenumirea unei unități militare ucrainene după Armata Insurecțională Ucraineană (UPA). Disputa a ajuns și în atenția președintelui polonez Karol Nawrocki, care analizează posibilitatea retragerii celei mai înalte distincții acordate lui Volodimir Zelenski.

Donald Tusk cere o discuție directă între liderii Poloniei și Ucrainei

Relațiile dintre Polonia și Ucraina au intrat într-o nouă perioadă de tensiune după decizia privind denumirea unei unități militare ucrainene. Premierul polonez Donald Tusk a cerut reluarea dialogului la cel mai înalt nivel între cele două state și a făcut apel la evitarea escaladării conflictului diplomatic.

„Întrucât diplomaţia nu a dat rezultate, fac un apel public către preşedinţii Nawrocki şi @Zelenski pentru o discuţie directă şi sinceră", a scris pe X Donald Tusk.

Șeful guvernului de la Varșovia a avertizat că deteriorarea relațiilor bilaterale ar putea avea consecințe negative pentru ambele state.

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„Înainte ca emoţiile să ne distrugă solidaritatea, care a luat naştere în faţa ameninţării ruse, cooperarea este în interesul ambelor state şi naţiuni, iar conflictul este în interesul Moscovei", a subliniat Tusk.

Tensiuni între Polonia și Ucraina după o decizie a lui Zelenski

Controversa a izbucnit după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aprobat redenumirea unei unități militare după Armata Insurecțională Ucraineană (UPA). Pentru o parte a societății ucrainene, membrii UPA sunt considerați simboluri ale rezistenței împotriva Uniunii Sovietice și a Germaniei naziste.

În Polonia însă, organizația este asociată cu masacrele din Volînia din perioada 1943-1945. Autoritățile poloneze susțin că aproximativ 100.000 de polonezi au fost uciși de naționaliștii ucraineni în acea perioadă. Totodată, mii de ucraineni și-au pierdut viața în atacuri de represalii.

Disputa a afectat relațiile dintre Kiev și unul dintre cei mai importanți susținători ai săi după invazia rusă din 2022.

sursa: Facebook

Președintele Poloniei analizează retragerea unei distincții acordate lui Zelenski

Un organism consultativ polonez s-a reunit luni pentru a analiza propunerea președintelui Karol Nawrocki privind retragerea Ordinului Vulturului Alb acordat liderului ucrainean.

Distincția reprezintă cea mai înaltă decorație a Poloniei și i-a fost acordată lui Volodimir Zelenski în anul 2023 de fostul președinte Andrzej Duda.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, dacă Nawrocki va decide retragerea ordinului, ar putea fi necesară și semnătura premierului Donald Tusk pentru ca măsura să intre în vigoare, însă opiniile specialiștilor în drept sunt împărțite în această privință.

Relația dintre cele două țări, afectată și de alte dispute

Pe lângă controversele istorice, relațiile dintre Polonia și Ucraina au fost influențate în ultimii ani și de alte subiecte sensibile.

În Polonia, percepția publică asupra Ucrainei s-a deteriorat pe fondul afluxului de refugiați de război, al disputelor privind importurile de cereale și al dezbaterilor legate de evenimentele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a explicat că alegerea denumirii unității militare a aparținut soldaților care au dorit să marcheze lupta UPA împotriva Moscovei și că decizia nu a urmărit să provoace sau să ofenseze Polonia.

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