Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că s-a adresat atât verbal, cât și în scris omologului său ucrainean, Mihailo Fedorov, după explozia dronei maritime în Portul Constanța. România cere clarificări din partea Ucrainei cu privire la ce știa partea ucraineană înainte ca incidentul să se producă.

Miruță a precizat că autoritățile române vor să știe dacă Ucraina a cunoscut situația din timp și nu a anunțat, dacă a aflat și ea abia cu 20 de minute înainte, care era prezența dronelor ucrainene în acea zonă a Mării Negre și ce țintă ar fi avut acestea: „Trebuie să ni se clarifice din partea Ucrainei, cu niște dovezi, dacă au știut mai devreme și n-au anunțat, dacă abia atunci au știut și ei, cu 20 de minute înainte, care a fost preocuparea Ucrainei în respectiva zonă cu aceste drone. N-au vrut ei să vină poate până acolo cu ele, dar de la ei au plecat, că ăsta e un lucru cert, și ce țintă ar fi avut în Marea Neagră".

Ministrul interimar a precizat că i-a transmis lui Mihailo Fedorov o poziție atât scrisă, cât și verbală, prin care a formulat așteptarea României ca astfel de situații să fie anunțate în prealabil. „Din partea mea, ministrului apărării Mihail Fedorov a existat o poziție și scrisă și verbală destul de fermă cu privire la așteptarea României ca astfel de lucruri să fie anunțate", a spus Miruță, adăugând că înțelege și contextul în care se află Ucraina: „Ucraina este o țară aflată în război. Într-o țară aflată în război, prioritățile au o dinamică fantastică."

Miruță a a mai spus că România nu dorește să ajungă în situația de a reconstitui singură secvența evenimentelor. „Să vedem această secvență extraordinar de clară din partea lor", a spus ministrul, precizând că instituțiile române „îngustează niște răspunsuri", însă clarificările trebuie să vină de la partea ucraineană.

El a menționat și care este așteptarea minimă a României într-o astfel de situație. „Atunci când, dacă se întâmplă să pierzi controlul, fie că e dronă aeriană, fie că este dronă maritimă cu încălcătură, e legitim să pui mâna la telefon și să anunți instituțiile din România că s-ar putea să găsească așa ceva. Ceea ce acum nu s-a întâmplat decât cu 20 de minute înainte, ca ea să se autodetoneze", a declarat Miruță la un post TV.

Întrebat dacă va face public răspunsul pe care România îl va primi din partea Ucrainei, ministrul a răspuns că decizia depinde de mai mulți factori, inclusiv de aspecte militare sensibile.