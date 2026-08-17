Binance a transmis autorităților ruse date despre tranzacțiile cu criptomonede ale unui client, iar informațiile au fost folosite ulterior ca probe într-un dosar de finanțare a terorismului deschis împotriva unui specialist IT rus, potrivit unei investigații Reuters publicate luni, 17 august 2026.

Documentele analizate de agenția de presă arată că datele au fost furnizate de companie în 2025, deși Binance anunțase în 2023 că își retrage complet operațiunile din Rusia.

Cazul îl vizează pe Yuri Belenkiy, un cetățean rus în vârstă de 49 de ani, care deține și permis de ședere în Bulgaria. Ancheta rusă susține că acesta a trimis peste 700 de dolari în criptomonede către organizații ucrainene, inclusiv către grupări asociate armatei ucrainene. Belenkiy se află în prezent într-o închisoare din Rusia și așteaptă procesul.

Potrivit documentelor consultate de Reuters, anchetatorii ruși au solicitat Binance istoricul tranzacțiilor lui Belenkiy.

Compania ar fi transmis informații care confirmau că el a inițiat transferul către unul dintre portofelele promovate pentru donații destinate Ucrainei. Datele furnizate au inclus data nașterii, adresa, numărul de telefon, numărul pașaportului, o copie a pașaportului rus și o copie a permisului de ședere în Bulgaria.

Documentele arată că istoricul tranzacțiilor Binance a fost ulterior inclus în materialul probator al dosarului. Un document transmis procuraturii generale a Rusiei menționa transferurile drept unul dintre elementele care au stat la baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.

Potrivit anchetatorilor ruși, Belenkiy ar fi făcut plățile între ianuarie 2023 și martie 2024, după apeluri online lansate de Arkadi Babcenko, jurnalist rus și critic al Kremlinului aflat în exil.

Reuters a identificat mai multe postări publicate în acea perioadă pe canalul lui Babcenko de pe Telegram, în care erau indicate portofele de criptomonede pentru donații. Potrivit apelurilor, fondurile urmau să fie folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale destinate militarilor ucraineni.

Babcenko a declarat pentru Reuters că îi avertizase pe rușii aflați în țară să nu trimită bani către organizații militare ucrainene, tocmai din cauza riscului de arestare. El a criticat transmiterea datelor de către platformele de criptomonede către autoritățile ruse.

Binance nu a comentat în mod direct cazul lui Belenkiy. Compania a transmis Reuters că nu face comentarii cu privire la solicitări confidențiale ale autorităților sau la cazuri individuale.

Documentele indică faptul că anchetatorii ruși au primit două răspunsuri de la o adresă de e-mail utilizată pentru solicitările autorităților din Rusia și Belarus.

Reuters a identificat anterior pe site-ul Binance informații potrivit cărora această adresă putea fi folosită de autoritățile din cele două țări pentru a contacta compania.

Cazul ridică o problemă suplimentară deoarece Binance anunțase în septembrie 2023 că își vinde întreaga afacere din Rusia către platforma CommEX și că se retrage de pe această piață. Compania a prezentat atunci operațiunea drept o ieșire completă din Rusia.

Investigația Reuters arată însă că datele istorice ale unor clienți ruși au rămas accesibile companiei și au putut fi furnizate autorităților după retragerea oficială de pe piață. Reuters precizează că documentele analizate se referă doar la cazul Belenkiy și că nu a putut stabili dacă Binance a transmis date și despre alți utilizatori implicați în donații pentru Ucraina.

Situația are și o componentă legată de legislația europeană privind protecția datelor. Belenkiy este rezident în Bulgaria, iar experți citați de Reuters au pus sub semnul întrebării dacă, în anumite circumstanțe, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) ar fi putut impune restricții asupra transmiterii informațiilor sale către autoritățile ruse.

Regulile GDPR pot fi aplicabile și unor operatori aflați în afara Uniunii Europene atunci când prelucrează date în legătură cu oferirea de servicii persoanelor din UE. Legislația europeană prevede, de asemenea, condiții specifice pentru transferul datelor personale către state din afara Uniunii.

Reuters nu a stabilit dacă transmiterea datelor lui Belenkiy a încălcat GDPR. Nici statutul exact al relației sale cu Binance în calitate de rezident al Bulgariei nu a putut fi confirmat independent de agenția de presă.

Investigația actuală vine după ce Reuters a relatat anterior că un responsabil regional al Binance s-a întâlnit, în 2021, cu reprezentanți ai agenției ruse de monitorizare financiară, care urmăreau identificarea clienților ce făceau donații în bitcoin către rețeaua opozantului Aleksei Navalnîi. La acel moment, Binance a negat că ar fi fost contactată de autoritățile ruse în legătură cu campania lui Navalnîi.

După invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022 și introducerea sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei, Binance și-a restrâns treptat activitatea în Rusia, înainte de a anunța vânzarea operațiunilor locale în 2023.