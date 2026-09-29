Scăderea alarmantă a volumelor de apă pe fluviul Nistru a adus autoritățile de la Chișinău într-o nouă stare de alertă. Situația hidrologică extrem de complicată a format subiectul central al unei noi ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene, în cadrul căreia s-a analizat deficitul istoric cu care se confruntă regiunea. Reprezentanții Ministerului Mediului au atras atenția că nivelul resurselor de apă din bazinul Nistrului a atins praguri critice, informează unimedia.info.

În cadrul discuțiilor purtate între reprezentanții ambelor statelor vecine, partea ucraineană a adus la cunoștință faptul că nu mai poate menține volumele obișnuite de evacuare a apei. Măsura este dictată de necesitatea de a evita epuizarea completă a rezervelor din lacurile de acumulare.

„Situația hidrologică dificilă, care persistă de mai multe luni în amonte de lac, a dus la scăderea fără precedent a nivelului apei în Nistru. În consecință, în unele localități din Ucraina, alimentarea cu apă se face deja pe ore, după un program stabilit. Partea ucraineană ne-a informat despre imposibilitatea de a deversa un debit mai mare decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și sistarea totală a aprovizionării cu apă a localităților deja afectate.

Debitul minim menținut până la moment nu mai poate fi asigurat, având în vedere că volumul natural de apă care se care intră în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este de 27 m3/s în ultimele 2 săptămâni.

Creșterea nivelului apei în lac depinde de precipitațiile în partea superioară a bazinului, ceea ce ar permite majorarea deversărilor spre Republica Moldova. Dialogul dintre autoritățile celor două țări rămâne constant. În cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții”, se menționează în comunicatul remis de Ministerul Mediului.

Diminuarea dramatică a cursurilor de apă afectează perspectivele energetice și de mediu ale Republicii Moldova pe termen lung. Președinta țării, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm despre necesitatea reconfigurării întregului sistem de gestionare a resurselor de apă pentru a face față secetei prelungite.

„Pe termen mediu și lung, trebuie să ne pregătim pentru o realitate în care perioadele de secetă vor fi mai frecvente, iar apa va deveni o resursă tot mai greu de asigurat. Asta înseamnă să adaptăm infrastructura de captare a apei la noile realități și să reutilizăm apa acolo unde este posibil, să investim în rezerve, să reducem pierderile din rețele și să folosim mai eficient fiecare metru cub de apă”, a scris șefa statului.

Problemele de natură hidrologică nu se limitează doar la Nistru, ci se extind și la celelalte bazine acvatice majore ale țării. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești–Stânca în râul Prut a fost redus la 14 metri cubi pe secundă, în contextul situației hidrologice severe. Autoritățile continuă monitorizarea îndeaproape a parametrilor de mediu și caută soluții pentru limitarea efectelor secetei.