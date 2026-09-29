Președintele României, Nicușor Dan, va efectua miercuri, 30 septembrie, o vizită oficială la Praga, la invitația omologului său ceh, Petr Pavel, în cadrul căreia va avea întâlniri cu principalii oficiali ai Republicii Cehe și cu membri ai comunității românești.

Pe agenda discuțiilor se află cooperarea bilaterală, teme europene și de securitate, precum și dezvoltarea relațiilor economice și a investițiilor, inclusiv în industria de apărare.

Programul oficial anunțat de partea cehă prevede primirea lui Nicușor Dan de către Petr Pavel la Castelul din Praga, începând cu ora 10:30, urmată de discuții între delegațiile celor două țări și de o conferință de presă a celor doi președinți.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele României va avea întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu premierul ceh Andrej Babiš și cu președinții celor două camere ale Parlamentului de la Praga. Agenda include, de asemenea, o întâlnire cu membri ai comunității românești din Cehia.

Vizita are loc într-un context în care cooperarea dintre România și Cehia include atât relații bilaterale, cât și coordonare în cadrul Uniunii Europene și NATO.

Andrej Babiš ocupă în prezent funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, potrivit informațiilor publice ale instituțiilor europene. Acesta s-a întâlnit în august cu președintele Consiliului European, António Costa, la Praga.

Unul dintre principalele subiecte ale vizitei va fi securitatea Europei, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile româno-cehe vor viza cooperarea la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe măsurile necesare pentru asigurarea securității europene în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Tema are o importanță directă pentru cele două state, ambele fiind membre NATO și UE și situate în regiunea Europei Centrale și de Est. Președintele ceh Petr Pavel a reiterat recent sprijinul Cehiei pentru Ucraina și pentru respectarea integrității teritoriale a acestei țări. Într-un discurs susținut la New York, la 23 septembrie, Pavel a afirmat că anexarea Crimeei de către Rusia nu trebuie recunoscută și că o pace durabilă trebuie să respecte suveranitatea și dreptul internațional.

Pe lângă dosarele de securitate, România și Cehia vor discuta despre relațiile economice și oportunitățile de investiții.

Un domeniu menționat explicit de Administrația Prezidențială este industria de apărare, sector care a căpătat o importanță crescută în Europa pe fondul războiului din Ucraina și al eforturilor statelor membre NATO de a-și consolida capacitățile de apărare.

Discuțiile economice pot viza dezvoltarea legăturilor dintre companiile românești și cehe, precum și proiecte de investiții în sectoare considerate strategice. În acest context, cooperarea industrială în domeniul apărării face parte din agenda mai largă privind consolidarea securității europene.

Programul vizitei include și o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu membri ai comunității românești din Cehia.

Prezența comunității românești reprezintă o componentă distinctă a vizitei oficiale, alături de întâlnirile cu autoritățile de la Praga. Discuțiile pot oferi șefului statului ocazia de a aborda problemele și interesele românilor care locuiesc și lucrează în Republica Cehă.

Vizita oficială se va desfășura miercuri, 30 septembrie, iar întâlnirea dintre Nicușor Dan și Petr Pavel este programată la Castelul din Praga. Partea cehă a anunțat și o conferință de presă comună după discuțiile oficiale.