Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, subliniind importanța educației, culturii, științei și cooperării internaționale. Șeful statului a evidențiat rolul patrimoniului național, implicarea tinerilor în protejarea acestuia și necesitatea adaptării educației la provocările aduse de inteligența artificială. Mesajul a fost transmis cu ocazia Galei UNESCO 70 România, organizată sub tema „Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul”, arată Administrația Prezidențială.

Președintele a amintit că România a devenit membră UNESCO în urmă cu șapte decenii, alăturându-se unei organizații care promovează pacea prin educație, cultură, știință și colaborare între state. Nicușor Dan consideră că aniversarea reprezintă o oportunitate de a continua proiectele și inițiativele care susțin aceste valori.

„În urmă cu 70 de ani, România devenea stat membru al UNESCO, alăturându-se, astfel, unui proiect bazat pe o convingere durabilă: pacea se construiește prin educație, știință, cultură și cooperare. Astăzi, după șapte decenii, această opțiune ne obligă nu doar să ne amintim principiile fondatoare, ci mai ales să construim în continuare”, se arată în mesajul președintelui.

Șeful statului a evidențiat și contribuția României la patrimoniul cultural și natural al umanității, amintind obiective și tradiții recunoscute la nivel internațional.

„De la Delta Dunării la Ansamblul monumental de la Târgu Jiu, de la Doină la Cămașa cu altiță și la Cobză, patrimoniul românesc îmbogățește patrimoniul umanității. Este o recunoaștere internațională care ne onorează, dar ne și obligă să păstrăm acest patrimoniu, să-l facem cunoscut și să-l transmitem generațiilor următoare”, se arată în mesaj.

Nicușor Dan a atras atenția asupra necesității implicării comunităților locale și a generațiilor tinere în conservarea și promovarea patrimoniului cultural. Președintele a subliniat că protejarea acestuia nu depinde doar de instituțiile specializate, ci și de modul în care oamenii își însușesc și transmit valorile culturale.

„În ultimii ani, UNESCO a pus un accent tot mai puternic pe implicarea comunităților locale și pe încurajarea tinerilor să participe la protejarea și transmiterea patrimoniului. O astfel de direcție este necesară și în România, pentru că patrimoniul nu este protejat doar prin instituții, ci mai ales în mod dinamic, atunci când este respectat și asumat de comunități, iar generațiile tinere îl cunosc și îl consideră parte vie a propriului lor viitor”, a transmis președintele.

Un alt subiect abordat de șeful statului a fost impactul noilor tehnologii asupra educației și societății. Nicușor Dan a subliniat că inteligența artificială trebuie utilizată în beneficiul oamenilor, fără a diminua importanța gândirii critice, a autonomiei și a responsabilității.

„Educația rămâne, așadar, esențială. Rolul său capătă noi valențe mai ales în era inteligenței artificiale. Prin acțiunile sale recente, UNESCO a reiterat faptul că tehnologia trebuie să servească omul, iar educația să rămână un drept și un bun comun al umanității, care cultivă gândirea critică, autonomia și responsabilitatea”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a evidențiat și posibilitatea utilizării tehnologiilor moderne pentru cercetarea și conservarea patrimoniului, precum și pentru transmiterea acestuia către generațiile viitoare.

„Pentru România, această perspectivă este importantă. Noile tehnologii pot contribui la cercetarea, protejarea și transmiterea patrimoniului către noile generații, cu respect pentru autenticitatea și semnificația sa”, se arată în mesajul președintelui.

În mesajul său, Nicușor Dan a vorbit și despre dezvoltarea cooperării dintre România și UNESCO, care s-a concretizat printr-o rețea diversificată de instituții și proiecte educaționale, științifice și culturale.

„De-a lungul celor 70 de ani de apartenență la organizație, prezența românească în cadrul UNESCO a fost în continuă creștere și diversificare. Astăzi, nu vorbim doar despre o simplă prezență instituțională, ci de o amplă rețea de inițiative și instituții, de la școli asociate UNESCO, universități și institute de cercetare până la orașe creative, geoparcuri și rezervații ale biosferei”, a transmis președintele.

Șeful statului a subliniat că recunoașterea internațională a patrimoniului românesc presupune și asumarea unor responsabilități, de la îmbunătățirea sistemului educațional până la protejarea diversității culturale și a libertății de exprimare.

„Dincolo de prestigiul siturilor și tradițiilor noastre recunoscute la nivel internațional, UNESCO înseamnă, înainte de toate, responsabilitate. Înseamnă asumarea unor acțiuni concrete. Vorbim despre datoria de a le oferi tinerilor un sistem educațional care să-i pregătească pentru o lume în schimbare. Vorbim despre protejarea patrimoniului în fața schimbărilor climatice și a crizelor actuale, despre curajul de a investi mai mult în știință și cunoaștere și despre apărarea, fără compromisuri, a diversității culturale și a libertății de exprimare”, a spus președintele.

Nicușor Dan a transmis că aniversarea celor 70 de ani de apartenență a României la UNESCO trebuie să deschidă o nouă etapă de cooperare și de promovare a valorilor organizației. Totodată, acesta a felicitat Comisia Națională a României pentru UNESCO și instituțiile implicate în organizarea evenimentului.

„Felicit Comisia Națională a României pentru UNESCO, alături de instituțiile și partenerii care au făcut posibil acest eveniment aniversar. Îmi doresc ca programul „UNESCO 70 România – Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul” să reușească să aducă valorile UNESCO cât mai aproape de oameni și, în special, de tineri”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a descris aniversarea drept „un punct de plecare pentru o nouă etapă”, în care educația, cercetarea și protejarea patrimoniului să rămână priorități.