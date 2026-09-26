Elena Lasconi atacă ideea de „naționalism sănătos” promovată de Nicușor Dan

Elena Lasconi critică formula de „naționalism sănătos” folosită recent de președintele Nicușor Dan și susține că politicienii ar trebui evaluați după ceea ce au făcut concret pentru România. Fosta candidată la alegerile prezidențiale afirmă că patriotismul nu ar trebui redus la simboluri și mesaje folosite în campaniile electorale.

Elena Lasconi a criticat ideea de „naționalism sănătos” invocată recent de președintele Nicușor Dan și spune că nu consideră că un astfel de concept există.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale susține că discuția ar trebui mutată de la simboluri și declarații la rezultatele concrete ale celor aflați în funcții publice.

„Asta e o prostie”, a spus Elena Lasconi la Digi24, în emisiunea „În fața ta”.

Lasconi și-a continuat critica și a pus sub semnul întrebării folosirea termenului de „naționalism sănătos”.

„O prostie. Nu există așa ceva. Cum adică „naționalism sănătos”? Nu. Hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul... Nu mi-e drag să fiu cu steagul în mână numai când e campanie electorală, așa cum vedem noi că se întâmplă în campaniile electorale. Mă, dintr-odată toți sunt credincioși, toți sunt români adevărați, cu tradițiile, cu nu știu ce...”, a mai declarat fosta candidată la alegerile prezidențiale.

Nicușor Dan a folosit în această lună formula de „naționalism sănătos”, declarație care a generat reacții și comentarii în spațiul public.

Elena Lasconi spune că, în opinia sa, mai importante decât declarațiile despre patriotism sunt proiectele și rezultatele celor care ocupă funcții publice.

„Doamne, dar ce-ai făcut tu pentru țărișoara asta? Dacă ești așa de român, ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la guvern acum, care ești la conducere? Ce-ai făcut? Concret, ce-ai făcut? Uite, eu las în urma mea școli, spitale, policlinică, creșă, o să fac drumuri, parcuri pentru copii. Tu ce-ai făcut?”, a mai spus Elena Lasconi.

Fosta candidată la Președinție își construiește astfel critica în jurul ideii că atașamentul față de țară ar trebui demonstrat prin rezultate concrete și nu prin folosirea unor simboluri sau formule politice.