Google a început să testeze o funcție prin care Gemini poate prelua aproape integral un apel către o companie, de la formarea numărului până la discuția cu angajatul care răspunde. Call for Me este, deocamdată, un experiment disponibil pentru un grup restrâns de utilizatori ai telefoanelor Pixel 11 din Statele Unite.

Instrumentul este destinat în principal apelurilor obișnuite către magazine și furnizori de servicii. Utilizatorul poate cere verificarea disponibilității unui produs, solicitarea unor informații, stabilirea sau modificarea unei programări ori efectuarea unei rezervări. Google oferă inclusiv exemplul unui apel către un magazin pentru verificarea existenței unei anumite piese și al unei programări la un salon.

Înainte de apel, utilizatorul îi poate transmite lui Gemini informațiile de care are nevoie pentru rezolvarea solicitării, inclusiv data, ora, preferințele sau eventualele variante alternative. Dacă este nevoie de alte detalii, asistentul le poate solicita înainte să telefoneze.

După ce inițiază apelul, Gemini poate naviga prin meniurile telefonice automate, poate aștepta la telefon și poate continua conversația atunci când răspunde un angajat. Astfel, utilizatorul nu trebuie să rămână cu telefonul în mână pe durata întregului proces.

Convorbirea poate fi urmărită printr-o transcriere în timp real afișată pe ecran. Dacă situația ajunge într-un punct în care este nevoie de intervenția persoanei care a inițiat apelul, aceasta poate prelua conversația.

Gemini se prezintă la începutul apelului ca asistent AI al Google și precizează că vorbește în numele utilizatorului, pe o linie înregistrată. Apelul este efectuat folosind numărul de telefon al utilizatorului și conexiunea mobilă a dispozitivului.

Utilizatorul nu trebuie neapărat să caute și să introducă manual numărul companiei. Gemini poate identifica numărul unei afaceri, dar acesta poate fi introdus și manual atunci când este necesar.

Funcția poate fi folosită pentru sarcini precum verificarea programului unei firme, aflarea disponibilității unui produs sau solicitarea unei oferte pentru un serviciu. Google permite, de asemenea, efectuarea unor operațiuni mai complexe, precum rezervarea unei mese, punerea unui produs deoparte sau schimbarea datei unei programări.

Experimentul este limitat în această etapă la Statele Unite. Pentru utilizare este necesar un telefon din seria Pixel 11 cu cartelă SIM americană, un abonament Google AI, cea mai recentă versiune a aplicației Gemini și versiunea Public Beta a aplicației Phone by Google. Telefonul trebuie să fie setat în limba engleză, iar utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

Google precizează că accesul este introdus treptat, astfel încât nici toți utilizatorii care îndeplinesc condițiile nu primesc automat funcția. În prezent, Call for Me poate efectua apeluri doar către numere din SUA. Funcția nu este disponibilă în România.

Compania spune că introducerea funcției are loc la scară redusă deoarece conversațiile telefonice reale pot fi imprevizibile. Utilizatorul poate urmări discuția și poate interveni atunci când este necesar, ceea ce reprezintă una dintre principalele măsuri de control prevăzute pentru experiment.

Call for Me nu este destinat apelurilor către serviciile de urgență. Google stabilește și alte limite pentru utilizarea funcției, inclusiv în privința anumitor tipuri de informații și operațiuni care pot fi transmise sau realizate în timpul convorbirilor.

Funcția extinde instrumentele de apel asistat de pe Pixel

Google are deja pe telefoanele Pixel funcții precum Hold for Me, care poate aștepta în locul utilizatorului până când un operator răspunde, și Direct My Call, care afișează opțiunile disponibile în meniurile telefonice automate.