Însoțitorii de bord folosesc o rutină de aproximativ 90 de secunde atunci când ajung într-o cameră de hotel, verificând rapid spațiul, ieșirile de urgență, încuietorile și mijloacele de comunicare, potrivit unor recomandări publicate recent de CabinCrew24 și preluate de Fox News.

Procedura este cunoscută informal drept „hotel room autopsy” („autopsia camerei de hotel”) și este folosită de membri ai echipajelor aeriene care petrec sute de nopți pe an în hoteluri.

Scopul nu este efectuarea unei inspecții amănunțite, ci familiarizarea rapidă cu spațiul și identificarea unor eventuale probleme de siguranță înainte ca turistul să se instaleze.

Potrivit CabinCrew24, prima etapă constă într-o scanare rapidă a camerei. Ușa este lăsată temporar deschisă, iar călătorul verifică dacă în încăpere se află cineva și dacă serviciul de curățenie a fost finalizat.

Aura Martinez, însoțitoare de bord din New York cu 19 ani de experiență, a explicat pentru Fox News Digital că scopul este, în primul rând, familiarizarea cu spațiul. Ea a precizat că verificarea nu trebuie să se transforme într-o inspecție de 20 de minute.

După această primă scanare, sunt verificate câteva dintre locurile care pot fi mai greu de observat dintr-o privire: baia, cabina de duș, cada, dulapurile și zona din spatele perdelelor. Travel + Leisure indică aproximativ 15 secunde pentru această etapă.

A treia etapă este legată de evacuare. Călătorii sunt sfătuiți să identifice cea mai apropiată ieșire de urgență și să consulte harta de evacuare amplasată, de regulă, pe partea interioară a ușii camerei.

Brian Rooney, consultant de turism și fondator al GetCruiseInfo.com, a declarat pentru Fox News Digital că, în cazul unei situații de urgență, nu este momentul potrivit pentru ca un turist să încerce pentru prima dată să înțeleagă configurația etajului.

Martinez recomandă, de asemenea, memorarea direcției în care trebuie mers de la cameră către scara de evacuare și, dacă este posibil, a numărului aproximativ de uși care trebuie depășite.

Acest tip de pregătire este relevant în special în cazul unui incendiu, când fumul sau lipsa iluminării pot îngreuna orientarea.

Următorul pas presupune verificarea mecanismelor de închidere. Însoțitorii de bord controlează ușa, încuietoarea suplimentară, zăvorul de siguranță și ferestrele, pentru a se asigura că acestea funcționează corespunzător.

Recomandarea este în concordanță cu informațiile publicate de Departamentul de Stat al SUA pentru călătorii internaționali. Instituția îi sfătuiește pe turiști să își securizeze cheile și bunurile personale și să țină ușile și ferestrele încuiate atunci când se află în cameră.

Un alt detaliu ușor de trecut cu vederea este telefonul din cameră. Potrivit recomandărilor CabinCrew24, acesta ar trebui testat pentru a verifica dacă poate contacta recepția sau un serviciu de urgență.

Motivul este existența unei alternative de comunicare în situația în care telefonul mobil nu funcționează, nu are semnal sau bateria este descărcată.

De asemenea, dacă o persoană bate la ușă și susține că este angajat al hotelului, recomandarea este verificarea identității prin recepție înainte de deschiderea ușii. Brian Rooney a recomandat aceeași precauție, fără ca aceasta să însemne că turiștii trebuie să trateze orice situație ca pe o amenințare.

Ultimul pas al rutinei constă în folosirea, dacă turistul dorește, a unui dispozitiv portabil precum o alarmă pentru ușă sau un opritor de ușă.

Aceste accesorii pot oferi un nivel suplimentar de protecție, în special persoanelor care călătoresc singure. Totuși, ele nu înlocuiesc verificarea încuietorilor instalate de hotel, subliniază Rooney.

Martinez recomandă și existența unei lanterne mici printre obiectele de călătorie, pentru situațiile în care iluminarea camerei sau a hotelului ar fi indisponibilă.

Cele șase verificări nu presupun o căutare extinsă a camerei. Ele urmăresc, în principal, ca turistul să știe unde se află, cum poate ieși rapid din încăpere, dacă ușa se închide corect și ce mijloace de comunicare are la dispoziție.

Departamentul de Stat al SUA include, de asemenea, recomandări generale pentru siguranța în hoteluri, printre care documentarea asupra unității de cazare, păstrarea în siguranță a cheilor și documentelor și încuierea ușilor și ferestrelor.

Pentru călătorii care se cazează frecvent în hoteluri, verificarea de aproximativ 90 de secunde poate deveni astfel o rutină simplă înainte de despachetarea bagajelor.