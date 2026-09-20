Denis Drăguș nu va putea juca în meciurile Naționalei

Internaționalul Denis Drăguș nu va putea evolua pentru echipa națională a României în meciurile programate în această perioadă în Liga Națiunilor, după ce accidentarea suferită în partida dintre U Craiova și FCSB s-a dovedit suficient de serioasă pentru a-l ține departe de teren.

Federația Română de Fotbal a anunțat că atacantul nu va putea fi recuperat la timp pentru următoarele partide.

Fotbalistul legitimat la FCSB a suferit un traumatism la genunchiul stâng în timpul meciului disputat în campionat.

Drăguș a efectuat duminică investigațiile medicale necesare, iar rezultatele au confirmat că perioada de recuperare nu îi permite revenirea în timp util la echipa națională.

Astfel, Denis Drăguș devine al doilea jucător al primei reprezentative care va absenta din cauza unei probleme medicale. El se alătură lui Florinel Coman, indisponibil la rândul său pentru această acțiune a naționalei.

România urmează să dispute patru partide în Liga Națiunilor, într-un interval de numai 11 zile. Prima întâlnire este programată vineri, 25 septembrie, în deplasare, împotriva Suediei. Partida se va disputa pe Strawberry Arena.

Patru zile mai târziu, luni, 28 septembrie, tricolorii vor întâlni Bosnia și Herțegovina pe Arena Națională.

Meciul cu bosniacii se va desfășura fără spectatori, întrucât România execută o sancțiune dictată de UEFA în urma incidentelor de la meciul România–Kosovo din noiembrie 2024.

Pe 2 octombrie, prima reprezentativă a României va juca din nou în deplasare, de această dată împotriva Poloniei. Confruntarea este programată pe Stadionul Narodowy.

Seria de partide se încheie luni, 5 octombrie, când România va primi vizita Suediei pe Arena Națională.

Indisponibilitatea lui Drăguș reprezintă o problemă pentru stafful tehnic al naționalei, care va trebui să găsească soluții pentru cele patru meciuri consecutive. Atacantul va rămâne în afara lotului până la recuperarea completă a problemei medicale.