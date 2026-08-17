Ce obiectiv are Hagi pentru România în Liga Națiunilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat, luni, că România pornește în noua ediție a Ligii Națiunilor cu un obiectiv precis: câștigarea grupei. Tehnicianul consideră că tricolorii vor avea parte de o competiție dificilă, însă susține că echipa națională trebuie să abordeze fiecare partidă cu gândul la victorie.

„Ne luăm date, să vedem ce sistem o să folosim şi noi, folosim şi 3 fundaşi, şi 4 fundaşi. Întâlnim două echipe competitive care au fost la Mondiale şi una care nu a fost, Polonia, dar care e foarte bună. Doi antrenori, doi nouari, şi un antrenor care a jucat fundaş, primul meci, cu Suedia, o să fie între un atacant şi un fundaş.

Obiectivul numărul 1 este acela de a câştiga grupa, fiecare meci să-l câştigăm, întâlnim echipe foarte bune, dar şi noi trebuie să fim aşa dacă vrem să avem pretenţii. Îmi doresc să ajungem în prima ligă, să mă duelez cu antrenorii care au semnat mai nou şi sunt foarte buni. Trebuie să pregătim foarte bine”, a declarat Gheorghe Hagi într-o conferinţă de presă.

România a fost repartizată în grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herţegovina și Suedia. Selecționerul va trebui să pregătească echipa pentru confruntări cu adversari care au experiență la nivel internațional și care promit o competiție echilibrată.

Ediția din acest an a Ligii Națiunilor vine și cu o modificare importantă a calendarului. Echipele naționale masculine vor avea doar două ferestre internaționale în toamnă, în loc de trei. Prima perioadă va fi cuprinsă între 24 septembrie și 6 octombrie, când sunt programate primele patru etape. Ultimele două runde se vor disputa în noiembrie.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45:

Polonia – Bosnia-Herţegovina

Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45:

ROMÂNIA – Bosnia-Herţegovina

Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45:

Bosnia-Herţegovina – Suedia

Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45:

Bosnia-Herţegovina – Polonia

ROMÂNIA – Suedia

După primele patru etape, tricolorii vor reveni pe teren în noiembrie, când vor avea loc ultimele două partide din faza grupelor.

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45:

ROMÂNIA – Polonia

Suedia – Bosnia-Herţegovina

Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45:

Bosnia-Herţegovina – ROMÂNIA

Polonia – Suedia

Pentru Hagi, miza este mai mare decât simpla clasare pe primul loc. Selecționerul își dorește ca România să promoveze în prima ligă a competiției și să demonstreze că poate concura de la egal la egal cu adversari puternici.