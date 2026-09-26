Economie

Prețurile carburanților sâmbătă, 26 septembrie 2026. Stațiile care au scumpit benzina

Prețurile carburanților sâmbătă, 26 septembrie 2026. Stațiile care au scumpit benzina Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

O majorare de preț a fost înregistrată sâmbătă, 26 septembrie 2026, la benzina standard vândută de Rompetrol în București. Litrul s-a scumpit cu 8 bani față de ziua precedentă, în timp ce motorina nu a înregistrat modificări, iar tarifele benzinei la celelalte rețele importante au rămas, în general, la nivelul de vineri, potrivit Peco-Online.

Benzina din București, între 9,99 și 10,13 lei pe litru

Cele mai mici tarife pentru benzina standard din Capitală sunt de 9,99 lei pe litru. Acest preț este întâlnit la Petrom și Socar.

La Petrom, tariful a rămas neschimbat față de vineri. În cazul Socar, prețul minim al rețelei nu s-a modificat, însă una dintre stațiile care avea vineri un tarif de 10,04 lei pe litru a coborât prețul la 9,99 lei.

MOL, OMV și Lukoil au păstrat prețul de 10,05 lei pe litru pentru benzina standard.

Rompetrol a fost singura dintre marile rețele analizate care a operat o majorare. Prețul a urcat de la 10,05 la 10,13 lei pe litru, cu 8 bani mai mult decât vineri. Tariful de 10,13 lei este cel mai ridicat dintre prețurile afișate de marile rețele din București.

Prin urmare, intervalul de preț pentru benzina standard din Capitală este, sâmbătă, de 9,99-10,13 lei pe litru.

Motorina a rămas la aceleași prețuri în Capitală

Pentru motorina standard, șoferii din București găsesc tarife cuprinse între 10,91 și 10,99 lei pe litru, fără modificări față de vineri.

Carburanți, motorină, benzină

Sursa foto: pixabay.com

Petrom are un preț de 10,91 lei pe litru. Același tarif este disponibil la una dintre stațiile Socar, în timp ce alte stații ale rețelei afișează 10,94 lei.

La MOL, OMV și Rompetrol, motorina costă 10,97 lei pe litru. Lukoil are cel mai mare tarif dintre rețelele analizate, respectiv 10,99 lei pe litru.

Prețul minim al motorinei standard în București rămâne astfel 10,91 lei pe litru, disponibil la Petrom și într-o stație Socar.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România

La nivel național, cel mai mic tarif pentru benzină este sâmbătă de 9,87 lei pe litru. Prețul este afișat la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, situată pe strada Principală, DN7, nr. 172. Valoarea nu s-a schimbat față de vineri.

Pentru motorină, minimul național ajunge la 10,75 lei pe litru și este înregistrat tot la stația Dacma din Lungulețu.

Cu o zi înainte, cel mai mic tarif pentru motorină fusese de 10,70 lei pe litru, la stația CellyRo din Pitești. Astfel, minimul național de sâmbătă este cu 5 bani mai mare decât cel consemnat vineri.

Prețurile minime din marile orașe

În cele mai mari orașe, prețurile minime au rămas neschimbate față de 25 septembrie. În București, benzina pornește de la 9,99 lei pe litru, iar motorina de la 10,91 lei.

În Cluj-Napoca, litrul de benzină poate fi găsit de la 9,93 lei, iar motorina de la 10,89 lei. În Timișoara, prețul minim al benzinei este de 9,97 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,88 lei.

La Iași și Constanța, benzina are un tarif minim de 9,99 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată de la 10,91 lei pe litru.

 

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