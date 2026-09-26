Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care lucrează cu normă parțială ar putea beneficia de un regim fiscal mai avantajos, indiferent dacă sunt sau nu elevi ori studenți. O propunere de modificare a Codului fiscal urmărește extinderea unei excepții aplicate în prezent doar tinerilor aflați într-o formă de învățământ. Inițiativa este susținută de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES).

În prezent, elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani beneficiază de o excepție de la regula privind plata contribuțiilor sociale pentru contractele cu jumătate de normă. Atunci când venitul obținut este mai mic decât salariul minim, contribuțiile nu sunt calculate la nivelul acestuia, așa cum se întâmplă în cazul persoanelor care nu intră în categoriile exceptate.

Proiectul legislativ urmărește eliminarea condiției referitoare la statutul de elev sau student. Dacă modificarea va fi adoptată, orice tânăr de până la 26 de ani care are un contract part-time ar putea beneficia de același tratament fiscal, indiferent dacă urmează sau nu cursurile unei instituții de învățământ.

Inițiatorii susțin că actualele reguli pot crea dificultăți suplimentare pentru tinerii care au terminat studiile, au întrerupt școala sau nu mai sunt înscriși într-o formă de învățământ.

„Un tânăr de 20, 22 sau 25 de ani care a finalizat studiile, le-a întrerupt sau care, din diferite motive, nu se mai află într-o formă de școlarizare poate întâmpina dificultăți cel puțin la fel de mari în găsirea unui loc de muncă precum un tânăr de aceeași vârstă care are calitatea de elev sau student”, arată inițiatorii proiectului.

Potrivit argumentelor din proiect, nivelul contribuțiilor sociale raportat la salariul minim poate duce la costuri ridicate pentru angajator atunci când venitul aferent unui contract part-time este redus. Situația poate reprezenta un obstacol suplimentar pentru persoanele aflate la începutul carierei, care au nevoie de o primă experiență profesională.

Propunerea legislativă se adresează și tinerilor NEET, adică persoanelor care nu lucrează și nu urmează o formă de educație sau de pregătire profesională.

Datele Eurostat pentru anul 2025, menționate în expunerea de motive, arată că 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România se aflau în această situație. Procentul reprezenta cea mai mare pondere înregistrată la nivelul Uniunii Europene, în timp ce media europeană era de 11%.

Inițiatorii consideră că un loc de muncă part-time poate reprezenta pentru acești tineri o modalitate de a intra pe piața muncii și de a dobândi experiență profesională.

„Nu ne propunem ca munca part-time să devină o soluție permanentă pentru tineri. Ne propunem ca ea să poată reprezenta primul pas către un loc de muncă stabil, către independență financiară și către o carieră profesională”, susțin inițiatorii proiectului.

Modificarea propusă vizează doar categoria persoanelor care pot beneficia de excepția fiscală prevăzută de Codul fiscal. Proiectul nu schimbă regulile generale care se aplică în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Inițiativa este susținută de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social.