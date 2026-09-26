Diferențele dintre generații devin tot mai vizibile la locul de muncă, inclusiv în modul în care angajații transmit mesaje, cer ajutor sau discută cu managerii. Pentru membrii Generației Z, comunicarea digitală a devenit o parte firească a vieții profesionale, în timp ce angajații mai în vârstă pot acorda o importanță mai mare interacțiunilor directe, arată Phys.org.

O situație aparent banală poate scoate la iveală diferențele dintre generații. Atunci când un angajat întârzie la serviciu, un manager din Generația X poate considera că un apel telefonic reprezintă cea mai directă și respectuoasă modalitate de a anunța situația.

Pentru un angajat din Generația Z, un mesaj poate fi însă alegerea firească, mai ales atunci când știe că managerul este ocupat. Astfel, aceeași situație poate fi privită diferit, în funcție de experiențele și obiceiurile de comunicare ale fiecărei generații.

Mulți dintre membrii mai în vârstă ai Generației Z au urmat facultatea sau și-au început cariera în perioada pandemiei de COVID-19. O mare parte dintre interacțiunile profesionale și educaționale s-au mutat atunci în mediul online, iar această experiență a influențat modul în care o parte dintre tineri s-au obișnuit să comunice.

În același timp, inteligența artificială schimbă din nou modul în care oamenii transmit și primesc informații. Tehnologia permite redactarea rapidă a mesajelor, rezumarea întâlnirilor și obținerea unor informații într-un timp foarte scurt.

Diferențele nu înseamnă neapărat că Generația Z comunică mai bine sau mai slab decât generațiile anterioare. Tinerii au învățat să interacționeze într-un mediu diferit, în care instrumentele digitale au avut un rol important.

O altă sursă de neînțelegeri ține de limitele dintre viața personală și cea profesională. Mulți angajați mai în vârstă au fost obișnuiți să păstreze aceste două zone cât mai separate.

Pentru Generația Z, discuțiile despre starea personală și bunăstare au devenit însă mai prezente în spațiul public. Din acest motiv, ceea ce un angajat consideră o formă de sinceritate poate fi perceput de manager drept o dezvăluire prea mare a unor aspecte personale.

Această diferență nu înseamnă că managerii trebuie să preia rolul unui terapeut sau că angajații trebuie să vorbească despre toate problemele personale. Ea arată însă că nivelul de confort privind astfel de discuții diferă de la o persoană la alta.

Pentru tinerii care aveau 18 sau 19 ani în 2020, pandemia a coincis cu o perioadă în care, în mod normal, s-ar fi format numeroase abilități sociale și profesionale.

Cursurile s-au mutat online, iar unele stagii au fost desfășurate la distanță. După revenirea la interacțiunile față în față, purtarea măștilor a făcut uneori mai dificilă observarea expresiilor faciale și a altor indicii nonverbale.

Astfel de experiențe pot conta atunci când tinerii intră în mediul profesional și trebuie să interpreteze situații care nu sunt explicate direct prin cuvinte.

O parte importantă a comunicării profesionale nu se bazează doar pe cuvinte. Tonul vocii, expresiile faciale și comportamentul colegilor pot transmite informații care nu apar într-un mesaj sau într-un e-mail.

Inteligența artificială poate ajuta angajații să redacteze mesaje mai rapid și să proceseze cantități mari de informații. Totuși, folosirea unor instrumente care facilitează comunicarea nu garantează automat și o mai bună înțelegere între colegi.