Republica Moldova. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Oficialul european va susține un discurs în plenul Parlamentului, care se va reuni într-o ședință specială în data de 9 noiembrie, începând cu ora 14:00. Pe agenda discuțiilor se află foaia de parcurs pentru integrarea europeană. De asemenea și angajamentele pe care autoritățile moldovene trebuie să le îndeplinească pentru a respecta calendarul negocierilor. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Șeful Legislativului a precizat că vizita oficialului european va oferi ocazia unor clarificări privind etapele următoare. De asemenea și obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare.

„Vom afla mai multe și despre foaia de parcurs, despre următoarele angajamente pe care trebuie să ni le asumăm pentru a ne respecta calendarul și angajamentele în procesul de integrare europeană”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit informațiilor publicate de autorități și de presa de la Chișinău, conferința privind extinderea UE se va desfășura la Palatul Republicii în perioada 9–10 noiembrie. Evenimentul va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, societății civile, mediului de afaceri și mass-media.

Vizita Martei Kos are loc la scurt timp după publicarea Raportului de extindere pentru 2026. Documentul, prezentat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie, arată că Republica Moldova și-a îmbunătățit nivelul de pregătire în 25 dintre cele 33 de capitole evaluate.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în domeniul politicii externe, al securității și apărării. Agricultura, protecția mediului și prevederile financiare și bugetare rămân, în schimb, printre sectoarele care au nevoie de reforme și eforturi suplimentare.

În urma acestei evaluări, Republica Moldova se numără printre cele patru state candidate care au avansat cel mai mult în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisia Europeană consideră că obiectivul Chișinăului de a încheia negocierile este ambițios, dar realizabil. Pentru atingerea acestuia, autoritățile trebuie să continue reformele și să respecte angajamentele asumate.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evidențiat rezultatele obținute în ultimul an și eforturile depuse de instituțiile statului.

„Ieri, Comisia Europeană a publicat pachetul anual de extindere, care arată unde se află fiecare țară candidată pe drumul spre Uniunea Europeană. Raportul despre Republica Moldova reflectă munca depusă în ultimul an pentru alinierea la standardele Uniunii Europene, iar cifrele vorbesc de la sine. În ultimul an, Moldova a înregistrat progrese pe toate cele 33 de capitole de negocieri”, a declarat Igor Grosu, la începutul ședinței Parlamentului din 5 noiembrie.

Tot pe 4 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru următoarea etapă a negocierilor. Potrivit documentului, Republica Moldova ar putea închide provizoriu 25 de capitole pe parcursul anului 2027. Nouă dintre acestea ar urma să fie închise în prima jumătate a anului, iar alte 16 în a doua jumătate.

Respectarea calendarului depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite pentru fiecare domeniu. Printre cerințele importante se numără reformele în domeniul statului de drept. Majoritatea parlamentară susține că menținerea ritmului reformelor este esențială pentru atingerea obiectivului de aderare. Igor Grosu a afirmat că progresele înregistrate sunt rezultatul muncii depuse de instituțiile statului.

„Este rezultatul unei munci enorme, al reformelor pe care le facem și al eforturilor depuse de mii de oameni în instituțiile statului. Le mulțumesc tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene. Așa cum am promis la ultimele alegeri, vom munci ca să menținem ritmul actual al reformelor pentru a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028”, a adăugat președintele Parlamentului.

În prezent, Republica Moldova are deschise patru dintre cele șase clustere de negociere, care cuprind 24 de capitole.