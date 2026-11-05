Politica

Marta Kos vine la Chișinău. Comisara europeană pentru extindere se va adresa deputaților într-o ședință specială a Parlamentului

Marta Kos vine la Chișinău. Comisara europeană pentru extindere se va adresa deputaților într-o ședință specială a ParlamentuluiSursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, vine la Chișinău. Oficialul european va susține un discurs în plenul Parlamentului, care se va reuni într-o ședință specială în data de 9 noiembrie, începând cu ora 14:00. Pe agenda discuțiilor se află foaia de parcurs pentru integrarea europeană. De asemenea și angajamentele pe care autoritățile moldovene trebuie să le îndeplinească pentru a respecta calendarul negocierilor. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Șeful Legislativului a precizat că vizita oficialului european va oferi ocazia unor clarificări privind etapele următoare. De asemenea și obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare.

„Vom afla mai multe și despre foaia de parcurs, despre următoarele angajamente pe care trebuie să ni le asumăm pentru a ne respecta calendarul și angajamentele în procesul de integrare europeană”, a declarat Igor Grosu.

Potrivit informațiilor publicate de autorități și de presa de la Chișinău, conferința privind extinderea UE se va desfășura la Palatul Republicii în perioada 9–10 noiembrie. Evenimentul va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, societății civile, mediului de afaceri și mass-media.

O inițiativă a vecinilor poate ridica probleme pentru toți proprietarii. Cine trebuie să își dea acordul
O inițiativă a vecinilor poate ridica probleme pentru toți proprietarii. Cine trebuie să își dea acordul
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul Otopeni. 21 de aeronave, vizate de amenințări în Europa. UE a activat un mecanism de securitate

Vizita Martei Kos are loc la scurt timp după publicarea Raportului de extindere pentru 2026. Documentul, prezentat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie, arată că Republica Moldova și-a îmbunătățit nivelul de pregătire în 25 dintre cele 33 de capitole evaluate.

Maia Sandu și Marta Kos

Marta Kos și Maia Sandu. Sursă foto: Facebook

Republica Moldova a înregistrat progrese pe toate cele 33 de capitole de negociere

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în domeniul politicii externe, al securității și apărării. Agricultura, protecția mediului și prevederile financiare și bugetare rămân, în schimb, printre sectoarele care au nevoie de reforme și eforturi suplimentare.

În urma acestei evaluări, Republica Moldova se numără printre cele patru state candidate care au avansat cel mai mult în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisia Europeană consideră că obiectivul Chișinăului de a încheia negocierile este ambițios, dar realizabil. Pentru atingerea acestuia, autoritățile trebuie să continue reformele și să respecte angajamentele asumate.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evidențiat rezultatele obținute în ultimul an și eforturile depuse de instituțiile statului.

„Ieri, Comisia Europeană a publicat pachetul anual de extindere, care arată unde se află fiecare țară candidată pe drumul spre Uniunea Europeană. Raportul despre Republica Moldova reflectă munca depusă în ultimul an pentru alinierea la standardele Uniunii Europene, iar cifrele vorbesc de la sine. În ultimul an, Moldova a înregistrat progrese pe toate cele 33 de capitole de negocieri”, a declarat Igor Grosu, la începutul ședinței Parlamentului din 5 noiembrie.

Sursa foto: Captură video

Bruxelles-ul estimează că 25 de capitole ar putea fi închise provizoriu în 2027

Tot pe 4 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru următoarea etapă a negocierilor. Potrivit documentului, Republica Moldova ar putea închide provizoriu 25 de capitole pe parcursul anului 2027. Nouă dintre acestea ar urma să fie închise în prima jumătate a anului, iar alte 16 în a doua jumătate.

Respectarea calendarului depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite pentru fiecare domeniu. Printre cerințele importante se numără reformele în domeniul statului de drept. Majoritatea parlamentară susține că menținerea ritmului reformelor este esențială pentru atingerea obiectivului de aderare. Igor Grosu a afirmat că progresele înregistrate sunt rezultatul muncii depuse de instituțiile statului.

„Este rezultatul unei munci enorme, al reformelor pe care le facem și al eforturilor depuse de mii de oameni în instituțiile statului. Le mulțumesc tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene. Așa cum am promis la ultimele alegeri, vom munci ca să menținem ritmul actual al reformelor pentru a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la începutul anului 2028”, a adăugat președintele Parlamentului.

În prezent, Republica Moldova are deschise patru dintre cele șase clustere de negociere, care cuprind 24 de capitole.

Stiri calde

07:03 - O inițiativă a vecinilor poate ridica probleme pentru toți proprietarii. Cine trebuie să își dea acordul

06:56 - Ionuț Radu a apărat un penalty, dar Celta Vigo a pierdut în fața lui Union Saint-Gilloise

06:51 - 1984. Nicolae Ceaușescu la Congresul XIII. Mutilarea Capitalei, inaugurări, vârful austerității și un alt complot

06:44 - Universitatea Craiova învinge Egnatia cu 2-0 și urcă pe locul 8 în Conference League

06:34 - Prognoza meteo, 6 octombire. Diferențe uriașe de temperatură în țară, revin ninsorile la munte

06:25 - Miza miliardelor dintre Marea Britanie și UE: Studenții europeni, în centrul unei dispute majore la Bruxelles

HAI România!

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sistem digital

Primarul Rareș Hopincă pregătește noi reguli pentru parcările din Sectorul 2. Locurile vor fi atribuite printr-un sis...

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Inteligența artificială nu va fi interzisă în avocatură. Ce încearcă UNBR să blocheze în mediul online

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Cum vrea Primăria Sectorului 2 să schimbe zona Petricani. Pasaj peste calea ferată, metrou și spații verzi

Proiecte speciale