Republica Moldova ar putea închide provizoriu 25 dintre cele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027. Este estimarea Comisiei Europene, prezentată miercuri, 4 noiembrie, odată cu noul Pachet de Extindere. Bruxelles-ul apreciază progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău, în special în domeniul justiției, combaterii corupției și reformei administrației publice. Totuși, avertizează că adoptarea legilor nu este suficientă.

Republica Moldova trebuie să demonstreze rezultate concrete, mai ales în dosarele de corupție la nivel înalt. Comisia consideră că obiectivul Chișinăului de a încheia negocierile la începutul anului 2028 este ambițios, dar realizabil.

Potrivit foii de parcurs prezentate de Comisia Europeană, primele nouă capitole de negociere ar putea fi închise provizoriu în prima jumătate a anului 2027. Acestea vizează domenii precum educația, cercetarea, digitalizarea, mass-media, libera circulație a capitalurilor, domeniul vamal și politica externă.

În a doua jumătate a anului 2027, Republica Moldova ar putea închide alte 16 capitole. Printre acestea se numără cele referitoare la libera circulație a mărfurilor și a lucrătorilor, ocuparea forței de muncă, protecția consumatorilor, fiscalitatea, transporturile, energia și mediul. Pentru a ajunge în această etapă, Chișinăul trebuie să obțină deschiderea ultimelor două clustere de negociere. Acestea vizează „Agenda verde și conectivitate sustenabilă”, respectiv „Resurse naturale, agricultură și coeziune”.

Comisia Europeană recomandă deschiderea lor până la sfârșitul anului 2026. Celelalte patru clustere au fost deja deschise în cursul acestui an.

În evaluarea sa, Comisia Europeană constată că Republica Moldova a înregistrat progrese importante în reformarea justiției, combaterea corupției și a criminalității organizate. Bruxelles-ul evidențiază și eforturile de modernizare a administrației publice, precum și relansarea reformei administrației publice locale.

Cu toate acestea, oficialii europeni cer rezultate mai vizibile în lupta împotriva corupției. Nu este suficientă adoptarea unor legi sau modificarea cadrului instituțional. Autoritățile trebuie să demonstreze că reformele funcționează în practică. Comisia insistă asupra necesității unor investigații eficiente, a urmăririlor penale și a unor hotărâri judecătorești definitive în dosarele de corupție la nivel înalt.

Pentru a accelera aceste schimbări, în iulie 2026 a fost creat un grup de lucru comun între Comisia Europeană și autoritățile de la Chișinău.

Raportul menționează și evoluțiile din domeniul libertății presei. Este apreciată adoptarea unei noi legi privind transparența mass-media, inclusiv în ceea ce privește proprietarii instituțiilor de presă. Sunt evidențiate și măsurile pentru protecția copiilor, promovarea egalității de gen și îmbunătățirea condițiilor din penitenciare.

În ceea ce privește securitatea, Comisia Europeană remarcă acțiunile întreprinse de Republica Moldova pentru combaterea dezinformării, a ingerințelor străine și a atacurilor cibernetice.

De asemenea, Bruxelles-ul apreciază nivelul ridicat de aliniere a Chișinăului la politica externă și de securitate a Uniunii Europene.

Raportul evidențiază faptul că Republica Moldova continuă să facă progrese în reducerea dependenței de resursele energetice rusești. Printre realizările importante sunt menționate integrarea în sistemul european de plăți SEPA, eliminarea suprataxelor de roaming cu Uniunea Europeană și aderarea la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Pentru începutul anului 2027 sunt prevăzute și discuții privind extinderea accesului Republicii Moldova la piața europeană. Totodată, Chișinăul ar putea participa la noi programe și mecanisme europene înainte de obținerea statutului de membru.

Evaluarea Comisiei Europene este mai rezervată în ceea ce privește situația economică.

Economia Republicii Moldova a crescut cu 2,4% în 2025. Evoluția a fost susținută de redresarea agriculturii și de creșterea exporturilor din sectorul IT. Această tendință pozitivă nu s-a menținut însă în 2026.

Printre problemele semnalate de Bruxelles se numără vulnerabilitatea în fața crizelor energetice, baza redusă de exporturi și efectele războiului din Ucraina asupra încrederii investitorilor.

În același timp, Republica Moldova beneficiază în continuare de sprijin financiar european. Din cele 1,63 miliarde de euro disponibile prin componenta condiționată de reforme a Planului de Creștere, până în octombrie 2026 au fost alocate 660,8 milioane de euro, sub formă de granturi și împrumuturi.

Autoritățile au îndeplinit 46 dintre cele 48 de măsuri de reformă prevăzute până în iunie. Comisia Europeană cere însă accelerarea investițiilor publice și pregătirea unor proiecte care să poată atrage mai multe finanțări.

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a apreciat progresele Republicii Moldova și determinarea autorităților de la Chișinău de a continua procesul de aderare. Republica Moldova se numără, alături de Ucraina, Muntenegru și Albania, printre cele patru state pentru care Comisia Europeană a pregătit foi de parcurs privind următoarele etape ale negocierilor.

În discursul susținut miercuri, la Bruxelles, Marta Kos a subliniat că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate cele șase clustere de negociere. Pentru ultimele două este însă necesar acordul statelor membre ale Uniunii Europene.

„În repetate rânduri, cetățenii Republicii Moldova au făcut o alegere clară în favoarea unui viitor european. Guvernul și-a propus să îndeplinească acest mandat cu o determinare admirabilă și a avansat semnificativ pe calea aderării Moldovei, în pofida amenințărilor hibride continue, a tentativelor de destabilizare a țării și a șocurilor regionale care afectează economia și sectorul energetic al țării”, a declarat comisara europeană.

Oficiala a atras însă atenția că deschiderea celor patru clustere reprezintă doar o etapă. Republica Moldova trebuie să continue reformele, în special în domeniile fundamentale, precum justiția și statul de drept.

„Deși deschiderea a patru grupuri de capitole reprezintă o realizare importantă, mai sunt încă multe de făcut, în special având în vedere obiectivul ambițios al Moldovei de a încheia provizoriu negocierile de aderare la începutul anului 2028”, a precizat Marta Kos.

Comisara a mai anunțat că Republica Moldova înregistrează progrese în îndeplinirea condițiilor necesare pentru a începe închiderea capitolelor de negociere. Comisia Europeană urmează să prezinte o evaluare în acest sens până la sfârșitul anului.

Referindu-se la Ucraina, Marta Kos a apreciat faptul că autoritățile de la Kiev continuă reformele necesare aderării, chiar și în condițiile războiului declanșat de Rusia.

„Nu există nicio altă țară care să realizeze ceea ce realizează Ucraina. În timp ce bombele cad asupra voastră, continuați să avansați către aderarea la Uniunea Europeană, în cele mai dificile circumstanțe”, a declarat oficiala europeană.

Potrivit foii de parcurs prezentate, Ucraina ar putea închide provizoriu șapte capitole de negociere în 2027.

Președinta Maia Sandu a salutat progresele înregistrate de Republica Moldova în ultimul an în cele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Șefa statului consideră că evaluarea Comisiei Europene, potrivit căreia încheierea negocierilor în 2028 este un obiectiv realizabil, trebuie să consolideze încrederea autorităților și a societății în parcursul european.

Totodată, Maia Sandu a atras atenția asupra problemelor semnalate de Bruxelles. Printre priorități se numără aplicarea legilor deja adoptate și obținerea unor rezultate concrete în dosarele de corupție.

„Raportul precizează și unde mai avem de lucru. Aplicarea legilor adoptate și rezultate concrete în dosarele de corupție. Știm ce avem de făcut”, a scris președinta.

Premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu trebuie să reducă ritmul reformelor. Șeful Executivului a primit Raportul de extindere al Comisiei Europene de la ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko.

Premierul a calificat evaluarea drept o recunoaștere a eforturilor depuse în ultimii ani de instituțiile statului și de societate, în ciuda dificultăților cu care s-a confruntat țara.

„Evaluarea este foarte bună: Comisia ne include între cele patru țări cele mai avansate în proces și confirmă că reformele din ultimii ani ne-au adus mai aproape ca niciodată de obiectivul nostru. (...) Ne bucurăm de rezultat, dar nu încetinim. Integrarea europeană este proiectul nostru național și depinde, înainte de toate, de cât de bine ne facem lucrul acasă”, a scris oficialul pe Facebook.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană cuprinde 33 de capitole de negociere, grupate în șase clustere. Patru dintre acestea au fost deja deschise și includ, în total, 24 de capitole.Celelalte două clustere care urmează să fie deschise sunt „Agenda verde și conectivitate sustenabilă” și „Resurse naturale, agricultură și coeziune”.

Negocierile presupun asumarea unor angajamente de reformă și alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Guvernul de la Chișinău și-a stabilit drept obiectiv încheierea negocierilor de aderare în primul trimestru al anului 2028.