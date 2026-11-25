Dragan Vučićević, proprietarul grupului media Informer și unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai lui Aleksandar Vučić, a fost reținut miercuri pentru 48 de ore, fiind suspectat de provocarea de panică și tulburări și de obstrucționarea justiției. Măsura a fost dispusă în cadrul unui dosar instrumentat de Parchetul de bază nr. 2 din Belgrad. Potrivit procurorilor din Belgrad, există suspiciuni privind provocarea de panică și tulburări în formă continuată, precum și obstrucționarea justiției. Vučićević urmează să fie audiat joi, 26 noiembrie, potrivit informațiilor transmise de procurori și citate de presa sârbă.

Vučićević a fost reținut pentru 48 de ore, potrivit Associated Press. Măsura nu reprezintă o condamnare, iar acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. La jumătatea lunii noiembrie, 97 de cetățeni au depus o plângere comună împotriva patronului Informer, în care au invocat mai multe presupuse infracțiuni, între care incitarea la ură, punerea în pericol a siguranței publice și provocarea de panică și tulburări.

Vestea a declanșat un schimb tensionat în Parlamentul Serbiei: reprezentanții Listei Studenților au aplaudat, iar fostul președinte i-a insultat și a acuzat o acțiune îndreptată împotriva activității jurnalistice. Reținerea patronului Informer intervine într-o perioadă de schimbare politică în Serbia, după victoria mișcării conduse de studenți la alegerile parlamentare din octombrie. Aleksandar Vučić a confirmat în timpul ședinței parlamentare că proprietarul Informer fusese reținut.

Fostul președinte a susținut că acesta este vizat exclusiv pentru munca sa de jurnalist. Anunțul a fost întâmpinat cu aplauze de parlamentarii Listei Studenților și de o delegație de studenți aflată în tribuna invitaților. „Asta îmi arată cu ce fel de idioți avem de-a face”, a reacționat Vučić, potrivit relatării agenției Tanjug.

Parlamentari din tabăra fostului președinte au părăsit ședința și s-au deplasat la secția de poliție din Belgrad unde era ținut Vučićević, pentru a-și exprima sprijinul față de acesta.

Înființat în 2012, grupul Informer include un post de televiziune, un site de știri și un tabloid cu unul dintre cele mai mari tiraje din Serbia. Instituțiile de presă ale grupului s-au remarcat prin susținerea lui Aleksandar Vučić și prin atacurile la adresa adversarilor săi politici. În campania electorală, Informer a criticat frecvent mișcarea studențească și a insultat unii dintre reprezentanții acesteia. Autoritatea de reglementare în audiovizual din Serbia a restricționat recent difuzarea unor emisiuni ale televiziunii, invocând încălcarea regulilor privind campania electorală.

Lista Studenților a câștigat alegerile parlamentare din 25 octombrie și a obținut majoritatea absolută în Parlament. Noul guvern nu a fost încă format. Vučić demisionase din funcția de președinte înaintea scrutinului, mizând pe posibilitatea de a deveni prim-ministru în cazul unei victorii a partidului său. Rezultatul alegerilor a schimbat însă raportul de forțe.

Noul președinte al Parlamentului, Aleksandar Cupić, membru al Listei Studenților, urmează să anunțe data alegerilor prezidențiale. În acest context, reținerea patronului Informer a devenit imediat și un subiect de confruntare politică, între tabăra fostului președinte și noua majoritate parlamentară.

Fostul premier român, Victor Ponta, a fost consilierul onorific al lui Aleksandar Vučić, al cărui apropiat media este patronul Informer. Ponta a confirmat că i-a fost consilier onorific din 2016 și că a primit cetățenia sârbă. Separat, o investigație Public Record–CINS a documentat livrarea unor produse promoționale de aproximativ trei milioane de euro către partidul lui Vučić, în 2022, de către o companie conectată la Sebastian Ghiță. Aceste relații privesc fostul lider sârb și partidul său; sursele consultate nu stabilesc o legătură cu dosarul în care a fost reținut Vučićević.