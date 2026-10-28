Un atac asupra unui jandarm care asigura paza ambasadei Israelului din Belgrad s-a soldat cu moartea agresorului, în noaptea de marți spre miercuri, potrivit Associated Press și postului public RTS.

Autoritățile sârbe au calificat incidentul drept atac terorist și au ridicat nivelul de alertă la maximum, dispunând suplimentarea măsurilor de securitate în punctele importante din țară.

Incidentul s-a produs miercuri, la aproximativ 15 minute după miezul nopții. Potrivit ministrului de Interne din Serbia, Ivica Dačić, un adolescent a atacat cu două cuțite un membru al Jandarmeriei care păzea reprezentanța diplomatică israeliană. Agresorul ar fi strigat „Allahu Akbar” în timpul atacului.

Jandarmul a deschis focul asupra atacatorului, ucigându-l în ceea ce autoritățile au descris drept un act de legitimă apărare. Polițistul a fost rănit ușor la nivelul feței, după ce a fost lovit cu un cuțit. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta se afla în stare bună, iar rănile nu îi puneau viața în pericol.

Identitatea agresorului nu fusese stabilită oficial la momentul primelor informări. Dačić a declarat că există suspiciuni că acesta provenea din orașul Šabac și că serviciile de securitate îl monitorizaseră anterior.

Ministrul a mai afirmat că tânărul era simpatizant al organizației teroriste Statul Islamic și că pe profilul său de Instagram apăreau steagul negru și simboluri asociate grupării. Aceste informații au fost prezentate de oficialul sârb, în timp ce ancheta privind circumstanțele și motivația atacului este în desfășurare.

După incident, autoritățile au instituit cel mai înalt nivel de alertă teroristă, cunoscut drept nivelul roșu. Măsura presupune intensificarea controalelor și suplimentarea efectivelor de poliție în apropierea infrastructurii importante, a instituțiilor și a locurilor frecventate de un număr mare de persoane.

Atacul amintește de un incident produs în iunie 2024, când un bărbat a rănit cu o arbaletă un polițist care păzea aceeași ambasadă. Și atunci, agresorul a fost împușcat mortal de un agent de securitate.

Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile atacului și eventualele legături ale suspectului cu organizații extremiste.