Cum l-a înlăturat o mișcare studențească pe Vučić din Serbia
- Iuliu Vlădescu
- 26 octombrie 2026, 08:32
- Mișcarea studențească a oprit 14 ani de dominație a lui Vučić
- Cum a schimbat mișcarea studențească Serbia
- Tragedia de la gara din Novi Sad, declanșatorul
- De la mișcare studențească de protest la proiect politic
- Cum i-a tratat Vučić pe protestatari
- Care este programul lor?
- Va mai fi o mișcare studențească, fără studenți?
Mișcarea studențească este născută dintr-o tragedie, a început cu studenții care blocau străzi și s-a transformat în proteste aproape zilnice și o mișcare națională împotriva corupției și neglijenței guvernului, scrie BBC.
Mișcarea studențească a oprit 14 ani de dominație a lui Vučić
În puțin sub doi ani, studenții au reușit să distrugă 14 ani de dominație politică sub Aleksandar Vučić, care a văzut cum sprijinul pentru partidul său Progresist Sârb (SNS) a scăzut și, în cele din urmă, a eșuat în ceea ce a devenit un referendum privind viitorul Serbiei.
De la Belgrad la Novi Sad și Niš, atmosfera a fost euforică, susținătorii adunați în centrele orașelor sau în fața sediului Listei Studenților. Într-o postare pe rețelele de socializare, studenții au declarat „Serbia este liberă”.
Cel mai simbolic dintre toate a fost dispariția așa-numitei Ćaciland, o tabără de corturi pro-Vučić înființată acum 18 luni în Parcul Pionierilor din centrul Belgradului, în fața parlamentului sârb. Gardurile metalice au fost dărâmate în mijlocul strigătelor de „Vučić pleacă”.
Cum a schimbat mișcarea studențească Serbia
Nu au lideri evidenți și nu au nicio bază politică, și totuși mișcarea „Lista Studenților - Studenții Câștigă” a atras alegători antiguvernamentali din întreaga societate sârbă.
Au prezentat candidați pentru toate cele 250 de locuri parlamentare, dar printre ei nu s-a numărat niciun student.
În timp ce se alătura studenților care mărșăluiau spre Belgrad săptămâna trecută, candidatul principal și cardiologul Ilija Srdanović a spus că istoria este rescrisă: „Energia este de neoprit”.
„Le oferim cetățenilor noștri valorile fundamentale ale societății civilizate, pe care acest regim anterior le-a luat cetățenilor noștri pentru ultima dată”, a declarat el.
Tragedia de la gara din Novi Sad, declanșatorul
Totul a început pe 1 noiembrie 2024, când copertina de beton s-a prăbușit în fața gării Novi Sad, în al doilea oraș ca mărime din Serbia, ucigând 16 persoane.
Tragedia a fost considerată emblematică pentru corupția răspândită. Criticii au legat renovarea fatal defectuoasă a gării de un președinte care se asociase îndeaproape cu proiectul.
„Când copertina s-a prăbușit, a fost ultima picătură”, spune Helena Ivanov de la grupul de experți Henry Jackson Society.
A fost un moment emoționant care a declanșat o scânteie și o campanie națională de marșuri și evenimente, a spus ea, care a cucerit inimile și mințile sârbilor într-un mod în care niciun partid de opoziție nu a reușit să o facă.
De la mișcare studențească de protest la proiect politic
Ceea ce a început ca proteste studențești săptămânale care cereau dreptate în campusurile universitare și pe străzile orașelor a devenit curând o mișcare națională, adesea la nivel local, care a cuprins mult mai multe secțiuni ale societății sârbe, inclusiv fermieri, actori și judecători.
SNS-ul lui Vučić a fost evident zdruncinat, iar până în ianuarie 2025, prim-ministrul său demisionase „pentru a dezamorsa tensiunile”. În martie 2025, Belgradul a fost martor al celui mai mare protest antiguvernamental din istoria Serbiei și, pe măsură ce mișcarea studențească fără lider a crescut în putere, aceștia s-au organizat prin adunări sau plenuri studențești.
Până când Vučić a anunțat alegeri anticipate luna trecută, erau pregătiți. „Au reușit să transforme acel impuls emoțional într-o organizație adecvată și să-i facă pe oameni să învețe cum să protejeze echitatea la secțiile de votare”, a explicat Helena Ivanov.
„Mesajul a fost clar: statul de drept și nu guvernat de lege”, a declarat Gordana Delić, șefa programului pentru Balcani de la Fondul Marshall German al SUA, care a spus că votul de duminică a fost, de fapt, un referendum.
Cum i-a tratat Vučić pe protestatari
Inițial, Vučić a încercat să-i laude pe protestatari, numindu-i „bine intenționați”, dar înainte de alegeri i-a acuzat că încearcă să „doboare” Serbia. Chiar și după ce a recunoscut victoria duminică seara, el a făcut acuzația nefondată că aceștia aveau sprijinul unor „țări europene și al statului american profund” anonime.
Un lucru este clar, nu vor fi studenții, deoarece nu au candidat la alegeri. A fost o decizie calculată, deoarece electoratul probabil nu ar fi votat pentru o listă de candidați cu puțină experiență de viață.
Deși principalul lor candidat a fost Ilija Srdanović, profesor de cardiologie în Novi Sad, acesta nu este considerat un posibil prim-ministru.
Puțini candidați ies în evidență ca potențiali lideri.
Se crede că cel puțin 135 de persoane de pe listă au câștigat locuri în parlament, printre care se numără fosta vedetă a baschetului Dejan Bodiroga (locul 24 pe listă), renumitul actor Tihomir Stanić (locul 8), cântărețul de operă Nikola Mikić (locul 46), fostul guvernator al Băncii Naționale a Serbiei, Dejan Šoškić (locul 27), și un număr destul de mare de profesori.
Numele lui Šoškić a fost menționat în legătură cu funcția de lider. El a vorbit despre reformele pe care le-ar face în economie și a fost criticat pe larg în mass-media pro-guvernamentală.
Care este programul lor?
Deputații aleși vor avea sarcina de a îndeplini ceea ce este, de fapt, un manifest.
După cum au spus chiar studenții, aceștia căutau oameni care să poată intra în instituții „să-și facă treaba cu responsabilitate și să nu uite de ce sunt acolo”.
În cadrul unui program în 11 puncte, mișcarea studențească dorește:
- Eradicați corupția prin formarea unei unități de poliție care să-i aresteze pe cei responsabili.
- Epurați oficialii din ministerul afacerilor interne, pe oricine a încălcat regulile privind reprimarea protestatarilor sau de pe oricine are legătură cu crima organizată.
- Reformați scena media denaturată din Serbia și eliberați postul public de radio și televiziune de controlul politic.
- Opriți recrutarea de loialiști ai partidului pentru a conduce întreprinderile publice.
Vučić și partidul SNS neagă corupția și încercarea de a influența mass-media.
Va mai fi o mișcare studențească, fără studenți?
Deși nu au fost aleși, studenții sunt cei care au făcut promisiunile poporului sârb și vor fi supuși presiunilor pentru a-și respecta manifestul.
Cetățenii sârbi obișnuiți pe care i-au ales să reprezinte mișcarea lor „au fost însărcinați cu transferul unei părți din lupta pe care am dus-o pe străzi în ultimul an către instituții”, spun studenții.
În discursul său de duminică seara, Vučić le-a spus susținătorilor partidului că studenții au distrus doi ani de viață în Serbia și că vor fi învinși „mai repede decât cred”.