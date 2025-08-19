International Serbia în flăcări. Dezastrul infrastructurii care a declanșat o criză națională







Începând cu noiembrie 2024, Serbia se află într-o criză politică și socială profundă, declanșată de prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, care a dus la moartea a 16 persoane.

Acest incident a evidențiat deficiențele majore în infrastructura publică și a alimentat nemulțumirile față de guvernul condus de președintele Aleksandar Vučić.

În ultimele zile, protestele s-au intensificat, iar violențele au escaladat, implicând forțe de ordine și susținători ai partidului de guvernământ.

Pe 1 noiembrie 2024, la ora 11:52 CET, acoperișul din beton al gării principale din Novi Sad s-a prăbușit, ucigând 16 persoane și rănind grav una.

Stația, construită în 1964 și renovată între 2021 și mijlocul anului 2024 cu sprijinul Inițiativei Belt and Road a Chinei, avea o structură suspendată din grinzi de beton armat.

Această structură, deși inovatoare pentru perioada sa, a fost considerată vulnerabilă din cauza degradării betonului și oboselii materialului. Mai mulți experți au sugerat o durată de viață de maximum 50 de ani pentru această parte a clădirii.

După prăbușire, autoritățile au suspendat traficul feroviar pe termen nedefinit și au declarat o zi națională de doliu pe 2 noiembrie. Investigațiile au fost inițiate de Parchetul Public Superior din Novi Sad, iar fostul ministru al construcțiilor, Goran Vesić, a fost întrebat de procurori și ulterior inculpat împreună cu alți 12 funcționari pentru prăbușirea acoperișului.

Protestele au început ca mișcări pașnice, dar în ultimele zile au degenerat în violențe. În 14 august 2025, birourile Partidului Progresist Sârbean (SNS) din Novi Sad au fost distruse de demonstranți, iar în Belgrad, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea .

În noaptea de luni spre marți, mii de protestatari s-au adunat în centrul Belgradului, scandând lozinci împotriva regimului și cerând eliberarea celor reținuți în zilele anterioare.

Răspunsul autorităților a fost rapid și sever: poliția a folosit gaze lacrimogene și bastoane pentru a dispersa mulțimea, iar mai multe persoane au fost reținute.

În paralel, în alte orașe, inclusiv Novi Sad și Pančevo, au avut loc confruntări violente între protestatari și susținători ai guvernului, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a numărului de răniți și arestări.

În aceste condiții, președintele Vučić a declarat că protestele sunt parte a unei conspirații occidentale pentru a destabiliza Serbia. El a promis măsuri dure împotriva celor care participă la demonstrații ilegale și a respins cererile de organizare a unor noi alegeri.

Intervenția forțată a poliției

În 15 august 2025, poliția sârbească a folosit gaze lacrimogene și vehicule de control al mulțimii pentru a dispersa protestele în Belgrad și alte orașe.

Autoritățile au acuzat demonstranții de violență, în timp ce organizațiile internaționale au criticat utilizarea excesivă a forței.

Declarațiile președintelui Vučić

De asemenea, Vučić a acuzat protestatarii de acte de terorism și a afirmat că aceștia încearcă să înlocuiască guvernul său cu unul de stânga anarhică.

Aceste declarații au fost criticate de organizațiile pentru drepturile omului, care au subliniat riscul de a submina democrația în Serbia.

Pe măsură ce criza din Serbia escaladează, reacțiile internaționale reflectă îngrijorarea față de violențele din țară și față de respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Statele și organizațiile externe monitorizează cu atenție evoluția situației, avertizând asupra riscurilor de destabilizare politică și socială.

Uniunea Europeană și organizațiile internaționale

Uniunea Europeană și Consiliul Europei au exprimat îngrijorare față de violențele din Serbia și au cerut respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, a condamnat utilizarea disproporționată a forței de către autoritățile sârbe.

De asemenea, Uniunea Europeană a avertizat Serbia că violarea drepturilor fundamentale ar putea afecta negativ procesul de aderare la blocul comunitar.

Perspectivele politice și economice

Criza politică din Serbia ridică întrebări despre viitorul democrației în țară. Analistul Florian Bieber consideră că protestele ar putea reprezenta un punct de cotitură în politica sârbească, dar și un risc de destabilizare regională.

În același timp, economia Serbiei se confruntă cu provocări semnificative. Banca Națională a Serbiei a revizuit prognoza de creștere economică pentru 2025 la 2,75%, de la 3,5% anterior, din cauza unei performanțe economice mai slabe decât se aștepta și a unei recolte agricole sub medie.

Aceste evoluții economice ar putea complica și mai mult situația politică internă.

Situația economică din Serbia a început să se deterioreze vizibil în 2025, pe fondul încetinirii creșterii economice și al provocărilor financiare persistente.

Reducerea performanțelor sectorului agricol, combinată cu tensiunile politice și incertitudinile sociale, a afectat încrederea investitorilor și perspectivele economice pe termen mediu.

În acest context, analiza evoluțiilor macroeconomice și a sectoarelor cheie devine esențială pentru a înțelege impactul asupra populației și asupra stabilității naționale.

Creșterea economică și prognozele

Această revizuire reflectă o încetinire economică generală, în contextul în care sectorul agricol reprezintă o parte semnificativă a economiei Serbiei.

Investiții și sectorul auto

În ciuda încetinirii economice, sectorul auto și exporturile continuă să contribuie la creșterea economică. Proiectele de infrastructură, precum „Saltul în viitor - Serbia Expo 2027”, sunt așteptate să stimuleze activitatea economică în a doua jumătate a anului.

Cu toate acestea, incertitudinile politice și sociale ar putea afecta negativ climatul investițional și încrederea investitorilor.