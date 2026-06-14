Libanul a sesizat Organizația Națiunilor Unite cu privire la o acțiune controversată a Israelului de la începutul acestui an. Autoritățile de la Beirut susțin că partea israeliană a pulverizat glifosat, un erbicid extrem de puternic, în cantități ridicate, de-a lungul frontierei comune. Incidentul ar fi avut loc în luna februarie, conform unui comunicat transmis de Ministerul de Externe libanez și citat de AFP.

O scrisoare oficială a fost adresată direct Consiliului de Securitate al ONU și secretarului său general. Prin acest demers, Libanul reclamă gravitatea incidentului, care s-a produs chiar înaintea declanșării conflictului deschis dintre Israel și organizația proiraniană Hezbollah, început pe data de 2 martie.

Ministerul Afacerilor Externe din Liban își fundamentează acuzațiile pe un raport științific realizat de Centrul Național pentru Cercetare Științifică din această țară. Documentul relevă utilizarea substanței chimice în concentrații neobișnuit de mari în trei localități libaneze situate în zona de frontieră.

Conform datelor oficiale, valorile identificate pe teren depășesc cu mult nivelurile înregistrate în mod obișnuit pe câmpurile agricole din Liban unde se folosește acest tip de erbicid. Situația îngrijorează autoritățile de securitate și de sănătate publică, în condițiile în care glifosatul este o substanță suspectată de multă vreme a fi cancerigenă.

Contextul incidentului din februarie include și o notificare prealabilă din partea armatei israeliene. La momentul respectiv, misiunea ONU de menținere a păcii în Liban a confirmat că a fost informată de către Israel cu privire la intenția de a împrăștia o substanță chimică netoxică în proximitatea liniei de demarcație. Casăstilor albastre li s-a recomandat atunci să își pună personalul la adăpost pe durata operațiunii.

Reacția oficialilor libanezi a fost însă extrem de dură încă de la acel moment. Președintele libanez Joseph Aoun a denunțat ferm acțiunea vecinilor de la sud, catalogând-o drept o încălcare flagrantă a suveranităţii libaneze şi o crimă împotriva mediului şi a sănătăţii.

Pe lângă problema utilizării erbicidului la frontieră, diplomația de la Beirut a extins sesizarea către Consiliul de Securitate al ONU, incluzând și atacurile militare aflate în desfășurare pe teritoriul țării. Documentul menționează în mod special un incident grav de la începutul lunii iunie, când un vehicul militar a fost lovit direct de forțele israeliene. În urma acestui atac, doi ofițeri și un soldat libanez, care se aflau în misiune oficială, și-au pierdut viața.

Reprezentanții Ministerului de Externe au subliniat importanța vitală a menținerii canalelor de negociere directă între cele două state pentru a pune capăt ostilităților generalizate. Totodată, oficialii libanezi atrag atenția că acțiunile agresive ale Israelului riscă să blocheze definitiv soluțiile diplomatice, precizând în comunicat că vizarea de către Israel a membrilor armatei libaneze subminează direct aceste eforturi diplomatice.