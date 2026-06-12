Doar 7% din amenzile aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru încălcarea regulilor de finanțare politică au fost recuperate efectiv de stat, potrivit unui raport publicat de Expert Forum (EFOR).

Documentul evidențiază probleme majore în mecanismul de sancționare și recuperare a sumelor datorate de partide, candidați și alte entități implicate în procesele electorale.

Analiza arată că, deși AEP a aplicat sancțiuni de milioane de lei în ultimii ani, impactul financiar real asupra celor sancționați este redus. Situația ridică semne de întrebare privind eficiența cadrului legislativ și capacitatea instituțiilor de a recupera fondurile datorate bugetului de stat.

Potrivit raportului EFOR, din totalul de 6,1 milioane de lei reprezentând amenzi aplicate de AEP, au fost încasați efectiv doar aproximativ 450.000 de lei, echivalentul a 7% din valoarea totală.

Situația este și mai dificilă în cazul confiscărilor dispuse de autoritate. Din cele 26,2 milioane de lei care ar fi trebuit recuperate prin confiscare, statul a încasat doar 884.782 de lei, adică aproximativ 3% din sumă.

„Un procent relativ redus din amenzi sau confiscări este plătit de contravenienți fără a exista o contestație în instanță sau fără a fi inițiate proceduri de executare”, se arată în analiza publicată de Expert Forum.

Raportul identifică și actorii politici care au acumulat cele mai mari sancțiuni în perioada analizată.

AUR figurează cu cele mai mari sume confiscate, în valoare totală de 18,6 milioane de lei. Potrivit documentului, 13,2 milioane de lei din această sumă provin din activități legate de alegerile europarlamentare.

În ceea ce privește amenzile individuale, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, deține cele mai mari sancțiuni. Raportul menționează existența unor amenzi de 100.000, 150.000 și 200.000 de lei aplicate în legătură cu activitățile sale de campanie.

Conform documentului, Georgescu a achitat 32.500 de lei, în timp ce restul sancțiunilor au fost contestate în instanță.

Autorii raportului susțin că legislația actuală nu produce efecte suficiente pentru a descuraja încălcarea regulilor de finanțare electorală.

„Măsurile impuse de cadrul legislativ nu sunt proporționale și disuasive”, avertizează experții EFOR.

Una dintre principalele probleme identificate este posibilitatea legală de a plăti, în termen de 15 zile, doar jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. În practică, această prevedere reduce considerabil impactul sancțiunilor și diminuează efectul preventiv al acestora.

Raportul evidențiază și dificultățile întâmpinate în recuperarea sumelor prin intermediul instanțelor de judecată.

La momentul realizării analizei existau 62 de dosare aflate pe rolul instanțelor, dintre care 26 vizau alegerile prezidențiale. Potrivit EFOR, soluționarea acestor litigii este adesea de lungă durată, ceea ce întârzie recuperarea efectivă a fondurilor.

În paralel, Autoritatea Electorală Permanentă a inițiat proceduri de executare silită în numeroase situații. Raportul arată că au fost transmise 214 dosare către Direcția Juridică după ce persoanele sau organizațiile sancționate nu au făcut dovada plății sumelor datorate.