Ajutor din Austria pentru războiul lui Putin. Scandal imens la Viena

Autoritățile din Austria au identificat o companie suspectată că a ajutat industria militară rusă să obțină echipamente în pofida sancțiunilor internaționale. Firma ar fi folosit documente falsificate și o rețea de societăți din mai multe state pentru a ascunde destinația reală a produselor trimise către Rusia, arată Live Ukraine.

Ancheta a scos la iveală livrări de echipamente industriale care ar fi ajuns la producători ruși de armament. Printre acestea se numără utilaje pentru prelucrarea metalelor și echipamente capabile să fie folosite la fabricarea unor componente și unelte destinate industriei de apărare.

Potrivit anchetatorilor austrieci, compania a recurs la documente falsificate pentru a ascunde adevărata destinație a echipamentelor. Prin această metodă, produsele ar fi fost scoase din Austria și transportate ulterior către Rusia, în ciuda restricțiilor comerciale impuse Moscovei.

Printre bunurile exportate se aflau mașini și unelte specializate pentru prelucrarea metalelor. Astfel de echipamente pot fi utilizate pentru realizarea unor componente necesare industriei aerospațiale și militare.

Anchetatorii verifică acum traseul complet al produselor și rolul fiecărei companii implicate în operațiune.

Administratorul firmei, un cetățean belarus în vârstă de 28 de ani, a fost arestat în luna mai. Ancheta nu s-a încheiat însă, iar autoritățile austriece continuă să verifice modul în care au fost organizate exporturile și persoanele implicate.

Investigația urmărește inclusiv identificarea beneficiarilor finali ai echipamentelor și stabilirea modului în care produsele au ajuns în Rusia.

Firma a folosit o rrețea internațională de companii pentru a masca transporturile. Societăți din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Belarus, Kârgâzstan, Coreea de Sud, Polonia și Lituania ar fi fost implicate în traseul comercial.

Echipamentele au ajuns ulterior la companii asociate conglomeratului de stat rus Rostec, unul dintre principalii actori ai industriei de apărare din Rusia.

Prin interpunerea acestor firme, originea produselor și destinația lor finală ar fi fost mai greu de identificat.

Datele preliminare ale anchetei indică faptul că produsele livrate Rusiei ar fi fost folosite la fabricarea unor echipamente militare.

Printre posibilele utilizări se numără producția de motoare pentru rachete de croazieră și pentru avioane de luptă.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile austriece, după începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, echipamente industriale în valoare de peste 3,3 milioane de euro ar fi fost livrate unor producători ruși de armament.