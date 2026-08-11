Subvențiile pentru partide în luna august. PSD rămâne pe primul loc. Structura finanțării este aproape identică cu luna anterioară

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat sumele virate partidelor politice în luna august, iar distribuția fondurilor arată o continuitate față de luna iulie. PSD, AUR și PNL rămân în topul alocărilor, în timp ce partidele mici primesc subvenții modeste. Totalul fondurilor este identic cu cel din luna precedentă: 15,47 milioane de lei.

În luna august, PSD a primit 5,1 milioane de lei, menținându-și poziția de lider al subvențiilor. AUR se situează pe locul al doilea, cu aproximativ 3 milioane de lei, urmat de PNL, care a primit aproape 2,8 milioane de lei.

Structura alocărilor continuă cu USR – 1,98 milioane de lei, Partidul S.O.S. România – 1,32 milioane de lei, Partidul Oamenilor Tineri – peste un milion de lei, PMP – 72.600 de lei și Forța Dreptei – aproape 69.000 de lei.

Totalul fondurilor virate în august este de 15.470.000 de lei, aceeași sumă alocată și în luna iulie.

Datele publicate de AEP pentru luna iulie arată o distribuție aproape identică. PSD a primit atunci 5.132.818 lei, PNL – 2.794.483 lei, USR – 1.983.502 lei, iar AUR – 3.035.116 lei. Sumele pentru partidele mici au fost, de asemenea, similare: PMP – 72.619 lei, Forța Dreptei – 68.956 lei, Partidul Oamenilor Tineri – 1.063.111 lei, S.O.S. România – 1.319.399 lei.

Diferențele dintre cele două luni sunt marginale, de ordinul câtorva mii de lei, generate de ajustările tehnice ale formulei de calcul. Ierarhia partidelor și totalul fondurilor au rămas neschimbate.

Subvențiile lunare pentru partidele politice sunt calculate pe baza rezultatelor electorale și a prevederilor legale privind finanțarea activității politice. În ultimele luni, alocările au rămas constante, fără fluctuații semnificative, ceea ce indică o stabilitate a mecanismului de finanțare.

Pentru luna august, AEP confirmă că toate sumele au fost virate conform calendarului legal, iar structura finanțării reflectă aceeași distribuție ca în luna anterioară. Partidele mari continuă să primească cea mai mare parte a fondurilor, în timp ce formațiunile mici rămân la niveluri reduse de finanțare.