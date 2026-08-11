Noutăți în negocierile pe legea salarizării. Optimism la Ministerul Muncii, reticență în rândul unor sindicate

Negocierile pentru legea salarizării avansează, iar Ministerul Muncii anunță creșteri semnificative în sănătate și o nouă grilă de salarizare pentru educație, care ar urma să intre în vigoare din 2028. Discuțiile cu sindicatele și partidele politice sunt descrise ca fiind „deschise”, însă unele federații sindicale avertizează că nu există încă un acord final.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că negocierile din ultimele zile au dus la o formă avansată a legii salarizării pentru sectorul sanitar. Potrivit acestuia, peste 75% dintre angajații din sănătate ar urma să beneficieze de majorări salariale.

„În domeniul sănătății suntem aproape de a avea un acord”, a afirmat ministrul, subliniind că medierea Administrației Prezidențiale a permis reluarea dialogului cu sindicatele și partidele politice. Pîslaru a precizat că situația este „mult mai bună” decât cea din timpul discuțiilor din 17 iulie.

Pentru sectorul educației, Ministerul Muncii propune o nouă grilă de salarizare, cu creșteri substanțiale pentru profesori. Aceasta ar urma să fie aplicată din 2028, în contextul în care promisiunea ca salariul debutantului să ajungă la nivelul salariului mediu brut pe economie nu a putut fi îndeplinită până acum din cauza constrângerilor bugetare.

Ministrul a menționat și dublarea plății cu ora, o solicitare venită din partea Ministerului Educației, considerată necesară pentru a menține atractivitatea acestei forme de remunerare.

În privința impactului bugetar, Pîslaru a explicat că nu sunt posibile creșteri suplimentare în 2027, motiv pentru care aplicarea noii grile din educație este gândită etapizat, cu activare în 2028.

Deși Ministerul Muncii vorbește despre un acord aproape finalizat, Federația SANITAS transmite că nu poate susține o lege care nu preia integral modelul propus de federațiile reprezentative din sănătate. Organizația afirmă că varianta prezentată de sindicate îndeplinește criteriile de reașezare etică a salarizării și de reformă, iar orice acord real trebuie să presupună transpunerea fidelă a acestui model în textul legii.

Potrivit SANITAS, până la transmiterea formei actualizate a proiectului, discuțiile rămân doar „înțelegeri de principiu”, fără garanții clare pentru angajați. Federația subliniază într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook că nu poate adopta o poziție fermă în lipsa unui document final.

Întrebat când ar putea fi adoptată legea salarizării, Dragoș Pîslaru a spus că acest lucru depinde de „responsabilitatea liderilor politici”, menționând că discuțiile cu partidele au fost constructive și că reprezentanții acestora au avut o atitudine proactivă în întâlnirile de la Cotroceni.

Negocierile continuă, iar forma finală a legii va trebui să reflecte atât angajamentele asumate de Guvern, cât și solicitările sindicatelor din sănătate și educație — două sectoare aflate în centrul reformei salariale.