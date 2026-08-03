Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează că forma convenită împreună cu Ministerul Sănătății și Federația SANITAS pentru noua lege a salarizării reprezintă pragul minim acceptabil și nu poate fi modificată în sensul diminuării drepturilor negociate. Sindicaliștii susțin că orice abatere de la varianta convenită ar însemna eșecul dialogului social și ar putea declanșa proteste în sistemul sanitar.

Potrivit unui comunicat al Federației „Solidaritatea Sanitară”, în urma negocierilor desfășurate vineri și sâmbătă, reprezentanții federației, ai SANITAS și ai Ministerului Sănătății au convenit asupra unei variante comune pentru capitolul dedicat Sănătății din proiectul noii legi a salarizării, propunerile fiind transmise Ministerului Muncii.

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” afirmă că autoritățile nu mai pot invoca lipsa unei soluții tehnice sau absența unei poziții comune din partea partenerilor sociali.

„Autorităţile nu mai pot invoca lipsa unei alternative tehnice sau absenţa unei poziţii comune a partenerilor sociali din Sănătate. Poziţia FSSR este fără echivoc: susţinem numai transpunerea integrală şi fidelă a acestei arhitecturi Nu acordăm un cec în alb niciunui iniţiator şi nu declarăm proiectul definitiv înainte ca forma actualizată să fie publicată”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, forma convenită cu Ministerul Sănătății prevede o restructurare a sistemului de salarizare și include mai multe modificări:

-diferențierea coeficienților de salarizare în funcție de categoria unităților sanitare; -diferențierea coeficienților în funcție de locul de muncă; -transferarea unei părți din recompensele pentru condițiile de muncă în salariul de bază; -introducerea unor limite minime garantate pentru sporurile de condiții de muncă; majorarea recompensei pentru continuitatea serviciilor medicale, inclusiv pentru gărzi și activitatea desfășurată în zilele de repaus și de sărbătoare legală.

Federația „Solidaritatea Sanitară” susține că efectele noii grile salariale trebuie evaluate în funcție de venitul total al fiecărui angajat și nu doar prin modificarea sporurilor sau a salariului de bază.

Potrivit organizației, impactul diferă în funcție de categoria unității sanitare, locul de muncă, sporurile acordate și programul de lucru, iar rezultatul final va putea fi evaluat doar după publicarea formei complete a proiectului și a regulamentului privind sporurile.

Sindicaliștii solicită Ministerului Muncii să preia integral soluțiile convenite și să publice forma consolidată a proiectului, iar Ministerului Sănătății să susțină în continuare pachetul negociat cu partenerii sociali. În cazul în care proiectul va intra în Parlament, federația anunță că va cere partidelor și parlamentarilor să susțină amendamentele rezultate din negocieri.

Federația avertizează că respingerea soluției convenite ar însemna asumarea responsabilității pentru eșecul dialogului social și ar legitima declanșarea acțiunilor de protest.

„Dacă autorităţile refuză să transpună ceea ce Ministerul Sănătăţii şi cele două federaţii reprezentative au convenit, responsabilitatea eşecului dialogului social le aparţine. În acel moment, acţiunile de protest desfăşurate în condiţiile legii sunt pe deplin legitime pentru apărarea acestui prag minim”, se arată în comunicatul Federației „Solidaritatea Sanitară”.

Federația „Solidaritatea Sanitară” arată că efectele noii grile de salarizare vor varia de la un angajat la altul, în funcție de categoria unității sanitare, locul de muncă, coeficientul aplicat, nivelul sporurilor, programul de lucru și viitorul regulament privind acordarea sporurilor.

Potrivit organizației, analiza trebuie făcută asupra venitului total al fiecărui salariat și nu doar asupra unei componente salariale.

Sindicatul susține că cea mai sensibilă categorie este cea a angajaților care beneficiază în prezent de sporuri pentru condiții de muncă cuprinse între 55% și 85%.

Conform simulărilor utilizate în timpul negocierilor, în situația în care viitorul spor va fi acordat la nivelul minim prevăzut de lege, valoarea acestuia ar putea scădea, însă reducerea ar urma să fie compensată prin majorarea salariului de bază.

În schimb, dacă sporul va fi acordat la nivelul maxim, reprezentanții federației spun că angajații din primele două categorii de unități sanitare ar putea beneficia de o creștere a sumelor acordate pentru condițiile de muncă.

Sindicatul precizează însă că impactul final va putea fi stabilit doar după publicarea proiectului de lege, a grilelor de salarizare și a regulamentului privind sporurile.

Aproximativ 30% dintre angajați ar putea pierde încadrarea la sporurile pentru condiții de muncă

Federația avertizează că, în scenariul cel mai nefavorabil, aproximativ 30% dintre angajați ar putea pierde actuala încadrare la sporurile pentru condiții de muncă, dacă viitorul regulament nu va modifica lista și criteriile de acordare.

În cazul salariaților care nu vor beneficia nici de o majorare a coeficientului de salarizare, creșterea veniturilor ar putea rămâne limitată la aproximativ 10%, susțin reprezentanții organizației.

Federația „Solidaritatea Sanitară” afirmă că forma negociată urmărește să reducă riscul diminuării veniturilor prin majorarea recompensei pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbătoare legală și pentru gărzi.

Totodată, sindicatul susține că viitorul regulament privind sporurile ar trebui să includă și angajații care beneficiază în prezent de drepturi salariale menținute în cuantum, astfel încât aceștia să nu fie excluși de la măsurile de protecție.

„Forma comună nu rezolvă automat toate problemele sistemului şi nu înlocuieşte analiza de impact. Ea este acceptabilă ca prag minim deoarece schimbă arhitectura în direcţia cerută constant de FSSR (...). Testul final pentru FSSR nu-l reprezintă cifra dintr-o grilă izolată, ci venitul total real de pe fluturaş”, se arată în comunicatul federației.

Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită Ministerului Muncii să preia integral varianta convenită cu Ministerul Sănătății și Federația SANITAS și să publice forma consolidată a proiectului de lege, indicând modificările operate.

În același timp, organizația cere Ministerului Sănătății să susțină soluțiile negociate, iar partidelor și parlamentarilor să sprijine întregul pachet de măsuri, în cazul în care proiectul va intra în dezbaterea Parlamentului.

Sindicatul face apel și la angajații din sistemul sanitar să susțină public varianta negociată și eventualele acțiuni sindicale organizate pentru adoptarea acesteia.

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” susțin că, dacă soluția convenită cu Ministerul Sănătății va fi modificată sau respinsă, conflictul de muncă va căpăta o nouă dimensiune.

Potrivit organizației, protestele nu vor mai urmări doar respingerea unui proiect de lege considerat nefavorabil, ci apărarea unei variante negociate despre care sindicatul afirmă că ar crește echitatea salarizării și ar elimina riscul diminuării veniturilor pentru o parte dintre angajați.

„Dacă autorităţile refuză să transpună ceea ce Ministerul Sănătăţii şi cele două federaţii reprezentative au convenit, responsabilitatea eşecului dialogului social le aparţine. În acel moment, acţiunile de protest desfăşurate în condiţiile legii sunt pe deplin legitime pentru apărarea acestui prag minim”, se arată în comunicatul Federației „Solidaritatea Sanitară”.