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A început aglomerația de august pe drumurile spre România. A1 și DN7, cele mai circulate rute

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A început aglomerația de august pe drumurile spre România. A1 și DN7, cele mai circulate rutePolitia de Frontiera. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Aglomerație pe principalele drumuri din vestul țării, în perioada concediilor. Mulți români stabiliți în străinătate au început să revină în România pentru a-și petrece vacanțele alături de familie, iar autoritățile au suplimentat echipajele pentru fluidizarea traficului.

Aglomerație la frontieră

Cele mai aglomerate artere sunt autostrada A1 și DN7, principalele rute de legătură cu frontiera de vest. Polițiștii de frontieră și agenții de la Rutieră desfășoară acțiuni comune pentru prevenirea blocajelor și gestionarea fluxului mare de mașini.

„În contextul creșterii traficului rutier în ultimele zile, când mulți cetățeni români stabiliți în alte state europene au început să vină în țară pentru petrecerea concediilor, pe principalele artere rutiere au loc controale aleatorii și nesistematice cu efective mărite. Astfel de acțiuni au loc și împreună cu agenți ai Poliției Rutiere”, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad, Alexandru Andrei Dincă.

După aderarea completă a României la spațiul Schengen, la granița cu Ungaria nu mai sunt efectuate controale de frontieră. Verificările și acțiunile autorităților se desfășoară pe principalele drumuri care fac legătura cu municipiul Arad.

DN7

Sursa foto: Arhiva EVZ

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au precizat că echipajele nu sunt prezente doar pe șoselele intens circulate, ci și în parcări, pentru prevenirea incidentelor, în condițiile în care numeroase autocare cu turiști intră sau ies din țară în această perioadă.

Coloane de mașini în anumite intervale ale zilei

Polițiștii avertizează că traficul poate deveni dificil în anumite momente ale zilei, când se pot forma coloane de autoturisme. Până în prezent, autoritățile nu au raportat însă blocaje majore în trafic.

Luna august este una dintre cele mai aglomerate perioade pentru drumurile de intrare în România. În fiecare an, sute de mii de români care locuiesc și muncesc în străinătate revin acasă în această perioadă pentru concedii, dar și cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau a Paștelui.

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