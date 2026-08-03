Salvamontiștii au avut parte de o nouă zi extrem de dificilă, după ce au intervenit în zeci de situații de urgență produse în zonele montane din țară. În ultimele 24 de ore, echipele de salvare au răspuns la 56 de apeluri, au acordat ajutor pentru 38 de persoane și au participat la mai multe operațiuni complexe, inclusiv evacuări aeriene cu elicopterele SMURD, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Dispeceratului Național Salvamont.

Cele mai multe solicitări au venit din județul Neamț și din municipiul Brașov. Intervenții au avut loc și în Gorj, Sibiu, Argeș, Bihor, Cluj, Prahova, precum și în alte zone montane din România.

Salvatorii montani au fost mobilizați pentru accidente produse pe trasee turistice, dar și pentru alte situații care au necesitat intervenții rapide.

În urma acțiunilor desfășurate, 38 de persoane au fost salvate. Dintre acestea, 17 au avut nevoie de îngrijiri suplimentare și au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ sau SMURD.

Totodată, trei răniți au fost evacuați pe cale aeriană, cu ajutorul elicopterelor SMURD, din cauza gravității leziunilor sau a dificultății accesului în zonele în care s-au produs incidentele.

Pe lângă apelurile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a răspuns și la 60 de solicitări venite din partea turiștilor care au cerut recomandări despre trasee și condițiile din zona montană. Astfel de informații îi pot ajuta pe cei care pornesc pe munte să evite situațiile periculoase.

Salvamont arată că luna august este, de regulă, perioada cu cel mai mare număr de intervenții, pe fondul creșterii semnificative a numărului de turiști aflați în stațiuni și pe traseele montane.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție excursiile, să aleagă un echipament adecvat și să verifice prognoza meteo înainte de a porni pe traseu.

„Mergeți cu încredere pe munte, iar dacă aveți nevoie de ajutor, solicitați fără ezitare sprijinul nostru”, au transmis salvamontiștii.