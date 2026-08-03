O explozie urmată de un incendiu s-a produs, luni dimineață, într-un salon de înfrumusețare care funcționa într-o cameră de cămin de pe bulevardul Nicolae Iorga, din municipiul Iași. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, bunurile din interior au fost distruse pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Primele verificări arată că incendiul ar fi fost provocat intenționat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, pompierii Detașamentului 2 au fost solicitați prin apel la 112 pentru gestionarea situației de urgență. La fața locului au fost trimise două mașini de stingere cu apă și spumă, precum și două echipaje de prim ajutor calificat.

Totodată, a fost notificat și operatorul rețelei de distribuție a gazelor naturale pentru efectuarea verificărilor necesare.

„La sosirea forţelor de intervenţie, încăperea era inundată cu fum, fără flacără deschisă, iar în urma recunoaşterii s-a constatat că structura de rezistenţă a încăperii nu a fost afectată. De asemenea, nu au existat persoane care să necesite evacuarea sau care să se autoevacueze, iar evenimentul nu s-a soldat cu victime. În urma intervenţiei, pompierii au evacuat fumul din încăpere şi au asigurat măsurile specifice pentru înlăturarea oricărui pericol”, spun pompierii.

Investigațiile efectuate după stingerea incendiului au exclus varianta unei explozii provocate de o acumulare de gaze naturale.

Specialiștii au stabilit că zgomotul puternic auzit de persoana care a apelat serviciul de urgență a fost produs de „aruncarea prin geamul uşii de acces a unui recipient cu combustibil, folosit pentru provocarea incendiului”.

În urma incendiului au fost distruse bunurile aflate în salonul de înfrumusețare, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Reprezentanții ISU au anunțat că, potrivit concluziilor preliminare, incendiul a fost provocat în mod deliberat.

„Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spaţii închise, în mod intenţionat pentru a genera incendiul. Cazul a rămas în atenţia organelor de cercetare competente, care continuă investigaţiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, mai arată pompierii.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași le reamintește cetățenilor că orice situație care poate pune în pericol viața, bunurile sau siguranța publică trebuie anunțată imediat prin apel la 112.