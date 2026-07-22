O explozie puternică s-a produs miercuri dimineață la hala unei fabrici de prelucrare a lemnului din municipiul Brașov. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar din zona afectată se ridică un fum dens. Pompierii au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul afectează un transportor de rumeguș.

„Explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguș”, potrivit IGSU.

Pentru gestionarea rapidă a situației și suplimentarea resurselor de intervenție, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, paramedici și ambulanțe, care intervin pentru stingerea incendiului și asigurarea măsurilor de protecție.

„La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. Misiunea este în dinamică”, au anunțat pompierii.

Conform informațiilor apărute în presa locală, deflagrația de la fabrica de produse din lemn Kronospan din Brașov a fost resimțită și în cartierul Stupini, unde locuitorii au auzit o bubuitură puternică.

Recent, o explozie produsă pe un câmp situat între localitățile Șoarș și Bărcut, din județul Brașov, s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Incidentul, provocat de o defecțiune tehnică, a mobilizat de urgență echipele de intervenție, după ce autoritățile au fost alertate în jurul orei 10:20.