Social Breaking news

Incendiu puternic într-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Trei persoane au ajuns la spital

Comentează știrea
Incendiu puternic într-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Trei persoane au ajuns la spitalPompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară, 4 iulie, într-un bloc situat pe strada Radovanu, în Sectorul 2 al Capitalei. Conform primelor informații, trei persoane au fost transportate la spital. Pompierii verifică apartamentele pentru a vedea dacă mai sunt locatari surprinși de incendiu.

Incendiu puternic în Sectorul 2. Echipele de salvare caută alte persoane blocate în bloc

Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru stingerea incendiului și acordarea primului ajutor persoanelor afectate. Din cauza fumului care s-a răspândit în imobil, proprietarii au fost evacuați.

Pompierii au format echipe speciale de căutare pentru verificarea apartamentelor și a spațiilor comune, astfel încât să se asigure că nicio persoană nu a rămas blocată în interiorul clădirii.

În paralel, salvatorii au acționat pentru limitarea incendiului și pentru eliminarea riscului ca flăcările să se extindă către zonele din apropiere.

Șase persoane au primit ajutor medical

În urma incidentului, șase persoane au fost evaluate de echipajele medicale ajunse la fața locului. Trei dintre acestea au fost transportate la spital, după ce au inhalat fum și au necesitat investigații suplimentare.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

Incendiu de proporții în Constanța. O hală plină cu deșeuri, cuprinsă de flăcări

Un alt incendiu a izbucnit sâmbătă, 4 iulie 2026, într-o hală de pe strada Republicii nr. 119B din municipiul Medgidia, județul Constanța. Primele date furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța arată că flăcările au cuprins mai multe deșeuri depozitate în interiorul construcției.

Incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, potrivit pompierilor.

Joi, o fermă din județul Alba a fost afectată de un incendiu izbucnit în urma unui trăsnet. Descărcările electrice au aprins baloții de paie depozitați în zonă, iar peste 150 dintre aceștia au fost distruși de flăcări.

Stiri calde

23:56 - Interzicerea telefoanelor în școli face mai mult rău decât bine - studiu
23:48 - Sorana Cîrstea, eliminată dramatic în turul al treilea la Wimbledon. Românca a avut minge de meci împotriva Lindei No...
23:39 - Administrația Trump lansează conturile de investiții pentru copii. Fiecare nou-născut eligibil va primi 1.000 de dola...
23:32 - Peste 150 de locuințe din Sectorul 6 au rămas fără gaze. Distrigaz Sud a oprit alimentarea
23:23 - Gabriela Ruse, în optimi la Wimbledon, la dublu. Românca își continuă sezonul excelent pe iarbă
23:13 - James Madison, constituționalistul părinte fondator american
23:02 - 37 de turiști polonezi, salvați de jandarmi după întâlnirea cu o ursoaică în Munții Călimani
22:52 - Valul de căldură pune sub presiune rețeaua electrică din SUA. Cel mai mare operator ia măsuri de urgență

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale