Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară, 4 iulie, într-un bloc situat pe strada Radovanu, în Sectorul 2 al Capitalei. Conform primelor informații, trei persoane au fost transportate la spital. Pompierii verifică apartamentele pentru a vedea dacă mai sunt locatari surprinși de incendiu.

Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru stingerea incendiului și acordarea primului ajutor persoanelor afectate. Din cauza fumului care s-a răspândit în imobil, proprietarii au fost evacuați.

Pompierii au format echipe speciale de căutare pentru verificarea apartamentelor și a spațiilor comune, astfel încât să se asigure că nicio persoană nu a rămas blocată în interiorul clădirii.

În paralel, salvatorii au acționat pentru limitarea incendiului și pentru eliminarea riscului ca flăcările să se extindă către zonele din apropiere.

În urma incidentului, șase persoane au fost evaluate de echipajele medicale ajunse la fața locului. Trei dintre acestea au fost transportate la spital, după ce au inhalat fum și au necesitat investigații suplimentare.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

Un alt incendiu a izbucnit sâmbătă, 4 iulie 2026, într-o hală de pe strada Republicii nr. 119B din municipiul Medgidia, județul Constanța. Primele date furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța arată că flăcările au cuprins mai multe deșeuri depozitate în interiorul construcției.

Incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, potrivit pompierilor.

Joi, o fermă din județul Alba a fost afectată de un incendiu izbucnit în urma unui trăsnet. Descărcările electrice au aprins baloții de paie depozitați în zonă, iar peste 150 dintre aceștia au fost distruși de flăcări.