Circulația metroului a fost afectată miercuri în stația Universitate, după izbucnirea unui incendiu provocat, cel mai probabil, de infiltrațiile de apă apărute în urma furtunilor care au lovit Capitala. Din motive de siguranță, călătorii au fost evacuați, iar intervenția echipelor de urgență a dus la oprirea temporară a traficului în zonă.

Incidentul s-a produs în spatele unui tren aflat în stația Universitate, care urma să plece în direcția Piața Unirii.

Primele informații arată că un izolator a luat foc, iar în scurt timp s-a degajat fum în zona căii de rulare.

Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și verificarea instalațiilor, în timp ce personalul Metrorex a dispus evacuarea pasagerilor din garnitură. Din cauza incidentului, circulația trenurilor a fost întreruptă temporar pe sectorul afectat.

Potrivit informațiilor disponibile, incendiul ar fi fost favorizat de umiditatea ridicată și de infiltrațiile de apă produse în urma ploilor torențiale, care au creat probleme în mai multe puncte ale rețelei de metrou.

La această oră, echipele de intervenție desfășoară lucrări pentru remedierea defecțiunii și reluarea circulației în condiții de siguranță. Autoritățile urmează să stabilească, după finalizarea verificărilor, cauza exactă a producerii incidentului.