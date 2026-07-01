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Haos la Metrou, miercuri dimineața: stații inundate și trafic oprit

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Haos la Metrou, miercuri dimineața: stații inundate și trafic oprit
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Este haos la Metrou, miercuri dimineața, cu stații inundate și trafic închis într-una dintre cele mai importante stații din București, potrivit Metrorex.

Haos la Metrou, miercuri dimineața: stații inundate și trafic oprit

Stația de metrou Piața Victoriei 2, închisă temporar ca urmare a infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente, a anunțat compania.

Ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în municipiul București și a infiltrațiilor masive de apă, calea de rulare din stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată, au mai anunțat reprezentanții Metrorex.

Circulație perturbată în mai multe stații. Călătorii au mult de suferit

„Pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, stația Piața Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervențiilor necesare și remedierea situației.

Circulația trenurilor pe Magistrala 1 se desfășoară după cum urmează: - între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Ștefan cel Mare, la linia 2; - între stațiile Republica și Gara de Nord 1, cu îmbarcarea și debarcarea călătorilor în stația Gara de Nord 1”, mai precizează compania de transport subteran.

Cum justifică Metrorex situația de la Metrou

„Metrorex precizează că toate stațiile de metrou sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei, care funcționează automat în cazul înregistrării unor debite ridicate.

De asemenea, personalul de exploatare este instruit să intervină de urgență, conform procedurilor operaționale specifice, pentru limitarea efectelor unor astfel de evenimente și restabilirea circulației în condiții de deplină siguranță.

Echipele de intervenție ale Metrorex acționează permanent pentru evacuarea apei și readucerea infrastructurii la parametrii normali de exploatare, astfel încât circulația să fie reluată în cel mai scurt timp posibil.

Metrorex își cere scuze pentru disconfortul creat și le mulțumește călătorilor pentru înțelegere.

Revenim cu informații când circulația trenurilor de metrou va fi reluată în condiții normale”, se mai arată într-un comunicat al companiei.

Reamintim că în noaptea de marți spre miercuri Capitala a fost lovită de o furtună foarte puternică, cu vânt intens și căderi de apă în cantități enorme.

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