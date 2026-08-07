Avertisment extrem de serios lansat de drumari pentru toți șoferii care circulă pe Autostrada A2. În ultimele săptămâni au fost depistate numeroase dispozitive și bucăți din metal confecționate artizanal direct pe benzile de circulație, periclitând grav siguranța traficului rutier.

Obstacolele apărute neașteptat pe carosabil pot duce la explozii de pneuri, pene de cauciuc sau avarierea gravă a autovehiculelor, existând riscul producerii unor accidente rutiere de proporții la viteză mare.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța au transmis un mesaj ferm către toți conducătorii auto, explicând gravitatea situației întâlnite pe tronsoanele autostrăzii A2.

„În ultima perioadă, pe Autostrada A2 au fost identificate, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecţionate artizanal. Acestea reprezintă un pericol pentru participanţii la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc şi imobilizarea vehiculelor”, arată DRDP Constanţa într-o postare pe Facebook.

Pichetele și echipele de intervenție ale DRDP Constanța patrulează fără întrerupere pe traseu pentru a curăța carosabilul de orice obiect periculos și pentru a asigura fluidizarea traficului în condiții de maximă siguranță.

Conform investigațiilor preliminare ale autorităților din domeniul infrastructurii, există două cauze majore pentru prezența acestor capcane pe șosea. Pe de o parte este vorba despre neglijența unor transportatori, iar pe de altă parte despre fapte deliberate ale unor persoane rău intenționate.

„În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate şi situaţii în care persoane rău intenţionate confecţionează şi aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranţa tuturor participanţilor la traffic”, susţin oficialii de la DRDP Constanţa.

În urma acestor evenimente repetate, responsabilii cu infrastructura rutieră îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de atenție sporită la volan, în special la deplasarea pe distante lungi.

Comportamentul preventiv la volan este esențial pentru evitarea unei tragedii. DRDP Constanța recomandă șoferilor să mențină o distanță de siguranță suficientă față de autovehiculul din față, astfel încât să aibă timp și spațiu de manevră pentru evitarea eventualelor obstacole apărute brusc pe asfalt. De asemenea, adaptarea vitezei la condițiile specifice de drum rămâne un factor critic.

Pentru prevenirea altor incidente neplăcute sau a unor accidente rutiere grave, conducătorii auto sunt rugați să anunțe de îndată prezența oricăror materiale sau obiecte periculoase pe benzile de rulare.

În cazul în care observați astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețineți informații legate de vehiculele din care au căzut încărcăturile metalice, sunteți sfătuiți să contactați de urgență Dispeceratul D.R.D.P. Constanța la numărul de telefon 0745 349 33, dispeceratul central CNAIR la numărul 021.9360 sau să apeleze numărul unic de urgență 112.