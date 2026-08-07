Sute de amenzi după controale în magazine și restaurante. Neregulile găsite de ANPC

Inspectorii ANPC au descoperit, în perioada 3–7 august, nereguli în magazine, restaurante, piscine și saloane din întreaga țară, de la alimente expirate și produse alterate până la probleme de igienă și diferențe între prețurile afișate și cele încasate. Controalele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor s-au încheiat cu 611 amenzi, în valoare totală de peste 3 milioane de lei, și 478 de avertismente.

Alimente expirate, carne depozitată necorespunzător, pește cu modificări de aspect și miros și produse fără informații de identificare au fost găsite în urma controalelor desfășurate la nivel național în această săptămână.

Inspectorii au verificat, între 3 și 7 august, respectarea normelor privind siguranța produselor și calitatea serviciilor oferite consumatorilor, iar o parte dintre produsele neconforme au fost retrase de la comercializare. Printre problemele constatate s-au numărat produse alimentare al căror termen de valabilitate era depășit, dar și carne și preparate din carne în ambalajele cărora se acumulase lichid sangvinolent.

Inspectorii au identificat și pește cu modificări evidente de aspect, textură și miros.

În timpul verificărilor au fost descoperite și produse vegetale depreciate, unele cu urme de mucegai, lovituri sau striviri. Totodată, au fost găsite alimente pentru care lipseau elementele necesare de identificare și trasabilitate.

Neregulile au vizat și condițiile în care erau păstrate produsele alimentare. În unele unități nu erau respectate temperaturile necesare pentru depozitarea cărnii, sosurilor, ciocolatei și a altor alimente.

Au fost găsite și agregate frigorifice cu garnituri deteriorate sau componente lipsă, precum și frigidere în care existau acumulări importante de gheață și impurități.

Inspectorii au constatat folosirea unor ustensile și echipamente puternic uzate, cu rugină, resturi alimentare și arsuri. În unele blocuri alimentare existau depuneri de grăsime și impurități, dar și conductoare electrice neizolate.

Controalele au identificat și cazuri în care consumatorilor le era afișat la raft un anumit preț, însă la casa de marcat era încasată o altă sumă. Au fost constatate, de asemenea, situații în care lipseau informațiile obligatorii necesare pentru identificarea unor produse alimentare.

Verificările nu s-au limitat la magazine și unități de alimentație publică.

La piscine și în spațiile de agrement au fost găsite degradări structurale, componente metalice deteriorate și elemente de siguranță lipsă sau defecte, care puteau reprezenta un pericol pentru utilizatori.

În unele saloane, inspectorii au descoperit ustensile uzate, cu acumulări importante de impurități și componente lipsă.

În urma controalelor desfășurate în perioada 3–7 august au fost aplicate 611 amenzi contravenționale.

Valoarea totală a sancțiunilor a depășit 3 milioane de lei.

Inspectorii au mai aplicat 478 de avertismente, iar produsele considerate neconforme au fost retrase de la comercializare.