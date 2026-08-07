Indicele global al prețurilor produselor alimentare a urcat în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, pe fondul scumpirii cerealelor, uleiurilor vegetale și zahărului. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că fenomenele meteo extreme și conflictele armate continuă să afecteze piețele agricole și lanțurile de aprovizionare.

Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de FAO a ajuns în iulie la 131,1 puncte, în creștere față de 130,3 puncte în iunie. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din ianuarie 2023.

Cea mai importantă majorare s-a înregistrat la cereale, unde prețurile au crescut cu 3,4% într-o singură lună. Grâul s-a scumpit cu 5,8%, pe fondul temerilor privind perturbarea exporturilor din regiunea Mării Negre și al efectelor secetei asupra recoltelor din marile țări producătoare.

Prețurile uleiurilor vegetale au urcat cu 2% în iulie, atingând cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

Potrivit FAO, escaladarea conflictului din Iran a influențat cotațiile petrolului, ceea ce a stimulat cererea pentru biocombustibili și a împins în sus prețurile uleiului de palmier și ale celui de soia. În schimb, uleiul de rapiță și cel de floarea-soarelui s-au ieftinit.

Și zahărul a înregistrat o creștere importantă, de 5,6% față de luna iunie. Specialiștii explică evoluția prin efectele fenomenelor meteorologice extreme din Europa și Asia, dar și prin perspectiva unei cereri mai mari de etanol în Brazilia.

Spre deosebire de celelalte produse alimentare, prețurile la carne au scăzut cu 2,8% în iulie, după nivelul record atins în luna precedentă. Și produsele lactate s-au ieftinit ușor, înregistrând un declin de 0,7%.

Indicele FAO urmărește lunar evoluția prețurilor internaționale pentru cinci mari categorii de produse alimentare: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr, fiind unul dintre cei mai importanți indicatori ai tendințelor de pe piețele agricole mondiale.