Economie

Un nou val de scumpiri la alimente. Prețurile ating un nivel neatins de peste trei ani

Comentează știrea
Un nou val de scumpiri la alimente. Prețurile ating un nivel neatins de peste trei aniSursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a urcat în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, pe fondul scumpirii cerealelor, uleiurilor vegetale și zahărului. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că fenomenele meteo extreme și conflictele armate continuă să afecteze piețele agricole și lanțurile de aprovizionare.

Cerealele au înregistrat cea mai mare creștere

Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de FAO a ajuns în iulie la 131,1 puncte, în creștere față de 130,3 puncte în iunie. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din ianuarie 2023.

Cea mai importantă majorare s-a înregistrat la cereale, unde prețurile au crescut cu 3,4% într-o singură lună. Grâul s-a scumpit cu 5,8%, pe fondul temerilor privind perturbarea exporturilor din regiunea Mării Negre și al efectelor secetei asupra recoltelor din marile țări producătoare.

Uleiurile vegetale și zahărul continuă să se scumpească

Prețurile uleiurilor vegetale au urcat cu 2% în iulie, atingând cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

Potrivit FAO, escaladarea conflictului din Iran a influențat cotațiile petrolului, ceea ce a stimulat cererea pentru biocombustibili și a împins în sus prețurile uleiului de palmier și ale celui de soia. În schimb, uleiul de rapiță și cel de floarea-soarelui s-au ieftinit.

Și zahărul a înregistrat o creștere importantă, de 5,6% față de luna iunie. Specialiștii explică evoluția prin efectele fenomenelor meteorologice extreme din Europa și Asia, dar și prin perspectiva unei cereri mai mari de etanol în Brazilia.

Ulei

Sursa foto: Pixabay

Carnea și produsele lactate, singurele categorii în scădere

Spre deosebire de celelalte produse alimentare, prețurile la carne au scăzut cu 2,8% în iulie, după nivelul record atins în luna precedentă. Și produsele lactate s-au ieftinit ușor, înregistrând un declin de 0,7%.

Indicele FAO urmărește lunar evoluția prețurilor internaționale pentru cinci mari categorii de produse alimentare: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr, fiind unul dintre cei mai importanți indicatori ai tendințelor de pe piețele agricole mondiale.

Stiri calde

16:14 - Vești bune despre Autostrada A8. Cum avansează lucrările pe primul șantier din zona montană

16:06 - Dragoste în vreme de război. Povestea din spatele Mausoleului de la Mărășești

15:54 - Adrian Câciu îl contrazice pe Bolojan în cazul brațului Bala: Ți-e frică să spui adevărul

15:45 - Fiul primăriței din Berchișești, pus sub acuzare într-un dosar de o cruzime extremă. 662 de câini ar fi fost eutanasi...

15:37 - UTA caută prima victorie din acest sezon, contra Rapidului. Formațiile probabile și detaliile confruntării

15:26 - Harta tarifelor la apă în România. Județele în care serviciile costă cel mai mult

HAI România!

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Proiecte speciale