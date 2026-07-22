Prețurile fructelor și legumelor au explodat din cauza subvențiilor

Costul unei alimentații sănătoase în Europa a crescut cu 36% în ultimii patru ani, un ritm mai rapid decât media mondială, potrivit celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Documentul arată că, pe lângă inflație și efectele războiului din Ucraina, actualul sistem de subvenții agricole din Uniunea Europeană a influențat și scumpirea fructelor, legumelor și a altor alimente esențiale pentru o dietă echilibrată.

Raportul State of Food Security and Nutrition, citat de POLITICO, evidențiază că Politica Agricolă Comună (PAC) continuă să direcționeze cea mai mare parte a sprijinului financiar către culturile de cereale și sectorul zootehnic. În schimb, producătorii de fructe, legume și leguminoase beneficiază de un sprijin mai redus.

Potrivit autorilor, această distribuire a subvențiilor a făcut ca producția de fructe și legume să fie relativ mai costisitoare decât cea a cerealelor sau a culturilor destinate hranei animalelor.

David Laborde, director pentru economie agroalimentară în cadrul FAO și unul dintre autorii raportului, afirmă că actualul sistem funcționează ca o formă de „taxare indirectă” a alimentelor considerate esențiale pentru o alimentație sănătoasă.

Specialistul susține că problema este accentuată și de investițiile insuficiente în cercetare și tehnologii pentru culturile care necesită multă muncă manuală, precum fructele și legumele.

Conform metodologiei FAO, un european are nevoie în prezent de aproximativ 3,97 dolari pe zi pentru a-și asigura o alimentație sănătoasă, cu aproape un dolar mai mult decât în 2021.

La nivel mondial, costul unei diete sănătoase a crescut cu aproximativ 25% în aceeași perioadă, ceea ce înseamnă că majorarea din Europa este considerabil mai mare.

Raportul arată că fructele, legumele și leguminoasele reprezintă aproape 60% din costul unei alimentații sănătoase, în timp ce cerealele contribuie cu aproximativ 13%.

Organizația recomandă Uniunii Europene să redirecționeze o parte din sprijinul financiar către producătorii de fructe și legume și să investească în tehnologii care reduc costurile de producție.

Raportul mai recomandă diminuarea risipei alimentare, facilitarea accesului fermierilor la îngrășăminte și alte resurse agricole, precum și o mai mare transparență a prețurilor pe întregul lanț alimentar.

Un studiu publicat în revista Nature arată că aproximativ 80% din sprijinul financiar acordat fermierilor europeni este direcționat către sectorul zootehnic sau către producția de furaje.

Executivul european a prezentat recent un Plan de acțiune pentru proteine, care urmărește reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile de furaje și stimularea producției de leguminoase destinate consumului uman.

Aplicarea unor eventuale modificări ale sistemului de subvenții va depinde însă de negocierile privind viitoarea Politică Agricolă Comună pentru perioada 2028-2034.

Până în prezent, Comisia Europeană nu a comentat direct concluziile raportului FAO. Instituția a transmis doar că nu urmărește să stabilească dieta cetățenilor, ci să îi ajute să facă alegeri informate prin măsuri precum etichetarea originii produselor și campanii de informare.