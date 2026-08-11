Comisia Europeană urmărește situația energetică din România, Ungaria și sud-estul Europei, în condițiile în care seceta și debitele scăzute ale râurilor afectează producția de energie. Situația a fost analizată marți de Grupul de coordonare pentru energie electrică, în timp ce la Cernavodă sunt pregătite procedurile pentru o posibilă oprire controlată a Unității 2.

Declarația vine în contextul în care România se confruntă cu probleme generate de scăderea debitului Dunării, iar la Centrala Nucleară de la Cernavodă au început operațiunile care preced o eventuală oprire controlată a Unității 2.

Centrala Nucleară de la Cernavodă a început procedurile tehnice necesare înaintea unei eventuale opriri controlate a Unității 2. Ministerul Energiei a anunțat că măsurile sunt „uzuale și preventive” și sunt aplicate pentru ca oprirea reactorului să poată fi făcută în condiții de siguranță.

„În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni.”

În același timp, Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsuri pentru compensarea cantității de energie care nu va mai fi produsă în cazul opririi Unității 2.

Eva Hrncirova a declarat că Executivul european ține permanent legătura cu operatorii de transport și de sistem, care au informațiile detaliate privind siguranța alimentării cu energie electrică.

„În ceea ce privește situația, monitorizăm îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est. Operatorii de transport și de sistem (TSO) dețin cele mai detaliate informații privind securitatea aprovizionării si ne coordonăm îndeaproape cu aceștia și menținem un contact permanent. Situația a fost discutată în cadrul reuniunii de astăzi a Grupului de coordonare pentru energie. Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă. Vom oferi mai multe informații în această după-amiază, întrucât reuniunea s-a încheiat cu puțin timp înainte de începerea conferinței noastre de presă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

România se află în stare de alertă energetică de la 1 august, după închiderea uneia dintre cele două unități nucleare de la Cernavodă și reducerea la jumătate a producției marilor hidrocentrale de la Porțile de Fier. În același timp, scăderea puternică a debitului Dunării creează riscul opririi și a celei de-a doua unități nucleare.

Cele două reactoare de la Cernavodă au o capacitate instalată totală de 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Hidrocentralele amplasate pe Dunăre au, la nivel multianual, o pondere de aproximativ 10-15% din producție.

Premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a făcut apel la populație, companii și instituții să reducă voluntar consumul de energie electrică și a anunțat că Guvernul pregătește un mecanism de rezervă prin care consumul să poată fi limitat dacă situația o va impune. Cadrul pentru aplicarea acestor măsuri a fost adoptat joi, iar Guvernul a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, Hotărârea privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică.

Actul a creat cadrul legal prin care Transelectrica, operatorul național de transport și de sistem, poate dispune, prin Dispecerul Energetic Național, până la 31 august 2026, măsuri de siguranță în cazul în care evoluția Sistemului Electroenergetic Național va necesita intervenții suplimentare.