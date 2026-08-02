Comisia Europeană a acuzat retailerul online chinez Temu că nu a cooperat cu inspectorii în timpul unui control neanunțat desfășurat în decembrie 2025 la sediul european al companiei din Dublin. Inspecția a avut loc în cadrul unei anchete privind posibile subvenții străine care ar fi putut afecta concurența pe piața Uniunii Europene, relatează Reuters.

În cazul în care acuzațiile vor fi confirmate, Temu ar putea primi o amendă de până la 1% din cifra sa anuală de afaceri la nivel mondial.

Investigația este desfășurată în baza Regulamentului Uniunii Europene privind subvențiile străine. Autoritățile europene încearcă să stabilească dacă Temu, companie deținută de grupul chinez PDD Holdings, a beneficiat de sprijin de stat care i-ar fi oferit un avantaj incorect față de concurenții săi de pe piața europeană.

Controlul neanunțat a avut loc la sediul din Dublin în perioada 2-5 decembrie 2025 și a urmărit obținerea unor probe pentru ancheta privind eventualele subvenții care ar putea distorsiona piața internă.

Comisia Europeană susține că Temu nu a răspuns mai multor solicitări formulate de inspectori în timpul controlului.

Cererile vizau informații despre organizarea și administrarea activităților Temu din Uniunea Europeană, instrumentele și sistemele informatice utilizate pentru operațiunile companiei, precum și anumite registre și documente referitoare la activitatea desfășurată în blocul comunitar.

Concluziile prezentate de Comisie sunt preliminare și nu stabilesc rezultatul anchetei mai ample privind posibilele subvenții străine primite de companie.

Temu contestă acuzațiile și afirmă că a cooperat pe deplin cu autoritățile europene pe parcursul inspecției.

Compania neagă că ar fi primit subvenții care să afecteze concurența în Uniunea Europeană și susține că operațiunile sale de pe piața europeană sunt finanțate exclusiv din propriile fluxuri de numerar, fără să depindă de ajutoare acordate de stat.

Ancheta are loc în contextul în care Uniunea Europeană și-a intensificat măsurile referitoare la importurile ieftine din China realizate prin platforme online precum Temu, Shein și AliExpress.

Începând cu 1 iulie, UE aplică o taxă de trei euro coletelor de valoare redusă provenite din China.

Temu a fost amendată în luna mai cu 200 de milioane de euro, după ce autoritățile europene au stabilit că platforma nu luase suficiente măsuri pentru a împiedica vânzarea unor produse ilegale. Noua procedură poate aduce companiei o altă sancțiune, în cazul în care acuzațiile privind lipsa cooperării vor fi confirmate.