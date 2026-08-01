Dreptul la reparație schimbă regulile garanției. Măsura intrată în vigoare în România

Consumatorii din România beneficiază, începând de vineri, 31 iulie 2026, de noi drepturi privind repararea produselor defecte, în baza inițiativei europene „Dreptul la reparație”. Măsurile obligă producătorii să faciliteze accesul la reparații și piese de schimb, iar garanția legală va fi prelungită cu cel puțin un an atunci când cumpărătorul alege repararea în locul înlocuirii produsului.

Noile reguli urmăresc să transforme repararea într-o alternativă accesibilă la cumpărarea unui produs nou și să prelungească perioada în care bunurile pot fi utilizate.

Până în prezent, costurile ridicate, lipsa pieselor de schimb și dificultatea de a găsi un service îi determinau pe mulți consumatori să renunțe la produsele defecte. În numeroase situații, achiziționarea unui obiect nou era mai convenabilă decât repararea celui vechi.

Această practică a contribuit la creșterea cantității de deșeuri și la folosirea unui volum mai mare de resurse. Prin noile măsuri, Uniunea Europeană încearcă să simplifice procesul de reparare și să îl facă mai avantajos pentru cumpărători.

Măsurile au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene în anul 2024 și devin aplicabile începând cu 31 iulie 2026. Regulile se referă la mai multe categorii de produse electronice și electrocasnice care pot fi reparate. Printre acestea se numără mașinile de spălat, aspiratoarele, telefoanele mobile și tabletele.

Sunt incluse și alte echipamente pentru care legislația europeană stabilește obligații privind posibilitatea de reparare. Consumatorii vor putea solicita producătorului să repare un produs atât timp cât intervenția este posibilă din punct de vedere tehnic.

Producătorii vor trebui să efectueze reparațiile într-un interval rezonabil.

Atunci când intervenția nu este gratuită, costul trebuie să fie, de asemenea, rezonabil, astfel încât repararea să reprezinte o alternativă reală la achiziționarea unui produs nou. Noile prevederi urmăresc să elimine situațiile în care prețul reparației este atât de ridicat încât consumatorul este împins să renunțe la bunul defect.

Producătorii vor avea obligația să le ofere cumpărătorilor informații clare despre serviciile de reparații disponibile. Totodată, aceștia trebuie să asigure accesul la piesele de schimb necesare și să le comercializeze la prețuri rezonabile.

Consumatorii care aleg repararea unui produs aflat în perioada de garanție legală vor beneficia de prelungirea acesteia.

În cazul în care bunul este reparat în loc să fie înlocuit, garanția va fi extinsă cu cel puțin 12 luni.

Măsura are rolul de a încuraja cumpărătorii să păstreze produsul și să opteze pentru remedierea defecțiunii, fără teama că perioada de protecție oferită prin garanție se va încheia imediat după intervenție.

În cursul anului 2027 urmează să fie lansată o platformă europeană online dedicată serviciilor de reparații.

Prin intermediul acesteia, consumatorii vor putea identifica mai ușor atelierele și firmele care oferă astfel de servicii în fiecare stat membru.

Platforma va reuni informații despre operatorii disponibili și va simplifica accesul cumpărătorilor la soluții pentru repararea produselor.

Comisia Europeană estimează că noile reguli vor genera investiții și creștere economică în valoare de aproximativ 4,8 miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene.

Inițiativa privind dreptul la reparație face parte din măsurile adoptate de Uniunea Europeană pentru reducerea deșeurilor și stimularea reutilizării produselor.

Separat, alte reguli vor deveni aplicabile începând cu 27 septembrie 2026.

Comercianții vor fi obligați să ofere informații mai clare despre durata de viață a produselor și despre posibilitatea reparării acestora. Totodată, vor fi înăsprite măsurile împotriva practicilor de tip „greenwashing”, prin care anumite produse sunt promovate în mod înșelător drept ecologice.