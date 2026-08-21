HAI România! Lipsa memoriei și monștrii ei dragi. Anii distrugerii în fotografii cu ambasadori







M-am uitat la răspunsul Curții Constituționale și, mărturisesc, pentru câteva clipe am avut sentimentul acela tot mai frecvent că poate nu mai înțeleg eu bine limba română. „Conduita constantă și publică”, „reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale” — toate acestea, ni se spune, ar constitui argumente suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară.

Am recitit. Nu pentru că fraza ar fi complicată. Dimpotrivă. Este dintre acele fraze oficiale care devin foarte limpezi după ce dai la o parte cuvintele mari. Pe scurt, ni se spune: nu vă faceți griji, doamna președintă, prof. univ. dr., este un reper etic și profesional. Și atunci mi-am amintit.

Memoria devine, în vremurile noastre, un defect destul de incomod. Iar lipsa ei naște monstruozități. În 2018, Simina Tănăsescu era consiliera președintelui Klaus Iohannis. O întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a provocat un scandal tocmai din cauza suspiciunii unei posibile imixtiuni. A urmat demisia. Iar Administrația Prezidențială vorbea atunci despre ceva ce mi se pare aproape exotic astăzi: faptul că nici măcar suspiciunea unei imixtiuni nu trebuie să planeze asupra unei instituții.