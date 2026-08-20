Politica

Cum ar putea arăta noua majoritate din Parlament, care să susțină un guvern - surse

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Cum ar putea arăta noua majoritate din Parlament, care să susțină un guvern - surseParlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Negocierile politice pentru formarea unui nou Guvern ar putea intra într-o etapă decisivă în luna septembrie, iar una dintre variantele considerate în prezent cele mai plauzibile ar reuni PSD, dizidenții din PNL, UDMR, minoritățile naționale și neafiliații, majoritatea plecați din partidele noi precum POT și SOS.

Ce parlamentari ar putea susține un nou guvern

Potrivit unor surse politice citate de stiripesurse.ro, PSD ar fi purtat deja discuții exploratorii cu grupul dizident din PNL și, în urma negocierilor cu reprezentanți ai mai multor grupuri parlamentare, PSD ar fi reușit să adune aproximativ 233 de voturi, posibil chiar puțin peste pragul necesar pentru învestirea unui nou Executiv.

Calculele realizate pe baza configurației parlamentare indică însă un potențial de aproximativ 238 de voturi pentru formula amintită. În această estimare sunt incluși parlamentarii PSD și UDMR, reprezentanții Minorităților Naționale, neafiliații, membrii grupurilor UPR și PACE, precum și 16 parlamentari PNL.

Ruperea USR, o posibilă alternativă de majoritate

Un alt scenariu luat în calcul presupune ruperea unei părți din USR și intrarea acesteia la guvernare. Potrivit surselor citate, unii parlamentari USR, coordonați politic de actualul ministrul Apărării, Radu Miruță, care în tinerețe a semnat o adeziune la PSD, s-ar putea alătura unei majorități formate din PSD, UDMR, reprezentanți ai minorităților și parlamentari din PNL care au susținut un cabinet Veștea.

Această variantă ar fi, conform acelorași surse, una agreată de președintele Nicușor Dan, deoarece ar permite menținerea colaborării cu USR.

Palatul Victoria

Palatul Victoria. Sursa foto: gov.ro

AUR ar putea intra în calcule pentru o nouă majoritate

Un scenariu mai puțin convențional este cooptarea unor parlamentari din AUR. Sursele citate susțin că aceștia s-ar putea alătura unei formule de nouă majoritate, dacă negocierile vor evolua în această direcție.

Pentru PSD, scenariul considerat cel mai puțin favorabil ar fi refacerea formulei PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități, dar cu un premier propus de Ilie Bolojan. Printre numele vehiculate s-ar afla Alexandru Nazare, acutalul ministru al Finanțelor.

În schimb, potrivit informațiilor citate, varianta desemnării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru ar fi fost abandonată.

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